謝長廷否認為柯P與賴不歡而散　黃國昌回應

台灣民眾黨主席黃國昌（左）召開記者會，民眾黨籍新北市議員陳世軒出席。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）台日關係協會會長謝長廷否認因前台灣民眾黨主席柯文哲官司，與賴清德不歡而散，並透露1月底曾見過柯，之前也曾見過台灣民眾黨主席黃國昌。黃國昌4日表示，他與謝長廷最後一次見面是很久以前的事，是在軍購特別條例提出前幾個月，談的是聯合政府理念，並非媒體所猜測的軍購特別條例。



前民眾黨主席柯文哲近日表示，“聽說”有民進黨大老為他喊冤，結果與賴清德不歡而散。有媒體解讀，該名大老就是“總統府資政”、台日關係協會會長謝長廷，但謝長廷隨即發文澄清，賴清德從未找他去問話，但謝長廷也透露，1月27日見過柯文哲，談的是“立法院”癱瘓對台灣整體安全和競爭力不利的問題，也向柯表達“不相信柯會收賄”；之前也見過黃國昌，主要都在談如何打破僵局，希望讓台灣可以動起來、向前走，並不是談柯文哲的案子。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌4日召開“中央延宕跳票 新北自己來做”記者會，民眾黨籍新北市議員陳世軒出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，他與謝長廷最後一次見面是好久以前的事，是在軍購特別條例提出前好幾個月，他與謝長廷談的是提倡聯合政府理念，因謝擔任“立委”期間，與趙少康、施明德是同期的，那時候也有所謂喝朝野大和解咖啡，謝長廷也一直在提倡和解共生、聯合政府的理念。



黃國昌說，那時候拜會謝長廷，一方面感謝謝長廷對柯文哲官司的關心，一方面請教謝長廷，過去和解共生的理念，怎麼會變成現在“賴政府”透過司法檢調追殺政治敵人，台灣目前在民進黨主政下，你死我活的鬥爭環境中，台灣是不是應該重新思考聯合政府理念。因為在政治上即便彼此有不同信念，但為了人民好，過去謝長廷經常倡議的聯合政府的觀點，是不是應透過什麼樣的方式，讓更多人民知道。



黃國昌指出，這與媒體詢問是否與謝長廷談軍購特別條例沒有關係，因為拜會謝長廷是發生在軍購特別條例前好幾個月。