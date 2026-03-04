經典賽開打　陳亭妃備戰發甜點挺台灣隊

綠委陳亭妃4日在台南辦活動並受訪。（中評社 蔣繼平攝） 綠委陳亭妃預告5日發放“野球甜燒餅”來替台灣加油。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月4日電（記者 蔣繼平）2026世界棒球經典賽（WBC）開打，民進黨台南市長參選人陳亭妃4日舉辦“Team Taiwan應援必勝”活動，預告要發6百份限量“野球甜燒餅”，號召台南鄉親替參加世界棒球經典賽資格賽的中華隊加油。台南雖是深綠，但陳亭妃農曆年後就馬不停蹄，持續創造話題備戰。



陳亭妃4日在台南市中西區一家咖啡廳舉行記者會，預告5日上午10時20分要在台南市政府永華市政中心西側廣場，發放6百份限量“野球甜燒餅”，替參加2026年世界棒球經典賽資格賽（WBC）的中華台北代表隊加油。



記者會上也拿出5日首戰澳洲、6日迎戰日本、7日對上捷克、8日對戰韓國的賽程手舉版，呼籲從首戰開始場場相挺，用台南人的熱情為台灣健兒助攻。“野球甜燒餅”則是久久津乳酪本舖創辦人黃威達製作的“甜點應援小物”。



陳亭妃表示，美食是台灣最溫暖的語言，希望透過這份用心設計的應援小物，讓球迷在品嚐美味的同時，也能把祝福與能量傳遞給台灣隊。她強調“Team Taiwan應援必勝”讓大家從3月5日第一戰開始，一路團結到底。



黃威達也介紹，“野球甜燒餅”特別以台南的北門井仔腳成功鹽、白芝麻與雙目糖製作，口感香甜酥脆，金黃餅皮包裹焦糖煉乳內餡，香氣四溢、入口留香，象徵“金黃勝利、甜美成果”，也寓意場場開轟、場場得分。