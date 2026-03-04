盧秀燕出席捐血活動　李大維祝福訪美順利

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月4日電（記者 方敬為）大大數位基金會發起“大大攜手，讓愛永續”串聯7縣市捐血活動，今天移師台中市政府舉行，中國國民黨籍台中市長盧秀燕出席號召大家踴躍捐熱血，充實血庫荒。由於盧秀燕預計下周訪問美國，相關議題成為媒體追問焦點，盧對此不予回應。前駐美代表、大大數位基金會董事長李大維仍主動祝福訪美順利，盧秀燕卸任前赴美訪問，引起各界關注。



“大大攜手，讓愛永續”捐血家年華活動，自高雄市啟動，第二站3月4日來到台中市政府，台中市長盧秀燕出席記者會號召市民踴躍挽袖響應捐血，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔也到場響應。



盧秀燕表示，非常感謝大大數位基金會發起全台規模最大的捐血活動，捐血一袋，救人一命，人在生命最危急的時候需要輸血，所以血庫的充足非常重要。台中是一個大都會，常年以來對血液輸送有程度上的需求量，可是這幾年捐血的狀況並不是很好，因此非常期待，透過大規模捐血活動，充實血庫。



盧秀燕提到，大大數位基金會今年的目標是全台募集捐血量達1.5萬袋，這大概是有史以來單一捐血活動所募集到最大的捐血量，台中市政府會配合全力以赴，號召大家踴躍挽袖捐熱血，共創社會公益與溫暖。



對於訪美行程，盧秀燕面對媒體提問，不予回應。曾任“外交部長”、駐美代表、大大數位基金會董事長李大維則主動送上祝福，預祝盧秀燕訪美順利。