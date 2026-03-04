吳斯懷：美導彈量不足　可能摸摸鼻子走人

台退役陸軍中將、前藍委吳斯懷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）美國、以色列聯手轟炸伊朗，戰火蔓延到多個中東國家。台灣退役陸軍中將、前中國國民黨“立委”吳斯懷今天分析，這一役如果拉長時間，美國討不到便宜，最後很可能不了了之、摸摸鼻子走人，主要原因是伊朗雖然原本的領導高層被團滅，但這幾天該國政府沒有失能，沒有失序，也在展開反擊，就代表伊朗還在正常運作。



中廣前董事長趙少康今天召開有關軍購預算審查研討會，邀請包括退役陸軍中將、前藍委吳斯懷，退役空軍中將張延廷、退役海軍上校黃征輝以及藍委徐巧芯、賴士葆等人與談。



吳斯懷在會中針對伊朗情勢表示，這場戰爭很可能會有兩個方向，一個是不了了之，美國摸摸鼻子走人。因為目前看到很多資訊多數是西方媒體、美國餵給我們的，伊拉克、伊朗、中東各國如何處置跟應對，我們得到的訊息都是片面的，但有三個因素恐怕美國很難收拾目前局面。



吳斯懷說，第一，伊朗雖然主要領導高層被團滅，但這幾天政府沒有失能，沒有失序就代表正常運作，且已經開始對幫助美國人的地點無差別攻擊，這引起歐洲國家的關注。且美國對伊朗的攻擊導彈未必精準，其中造成伊朗國小被炸，很多人傷亡，這也會造成國際人權組織關注，加上美國不會考慮派地面部隊進伊朗，因討不到便宜。



吳斯懷指出，再者，如果中東國家全面性被激怒，那恐怖主義恐會有外溢效應，中東的美國大使館被攻擊、被抗議，美國當地也有攻擊事件，因此美國政府會考慮是否繼續下去，因為實在承受不起。



吳斯懷強調，還有美國導彈量不足，只剩下三分之一就要停止，因為剩下的數量必須留著保護自己國家所用，這是不爭的事實，因此美國這場戰爭恐怕真的是誤判形勢。



吳斯懷說，伊朗情報雖被掌握確實，領導階層被消滅，但這幾天仍沒有失序，而美國和以色列若引起中東全面戰爭，那是世界浩劫，非人類之福。