公部門提李貞秀當選無效　黃國昌籲勿政治操作

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌4日召開“中央延宕跳票 新北自己來做”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，眼見中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜對綠營從上到下呼籲解職李貞秀無動於衷，外傳“公部門”新一步動作將提當選無效之訴。台灣民眾黨主席黃國昌4日表示，這題已吵很久，到底哪個部門當事人要做這件事，恐怕還得等“行政院”宣布才算數。



黃國昌說，法律問題就讓法律來解決，他只看到都是媒體報導，最後法律的問題透過司法程序加以解決，有個公正的裁判，不要一直進行政治上的操作，這才是大家共同期待的事情。



媒體問及，爭取民進黨彰化縣長提名失利的前彰化市長邱建富，外傳中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典林希望以“非綠大聯盟”合作模式，推薦邱建富參選，欲透過前民眾黨籍“立委”蔡壁如，欲會見柯文哲。另外，謝典霖日前表達，謝家因擔心遭司法追殺，不願參選2026彰化縣長，而國民黨籍“立委”、姊姊謝衣鳳則澄清，持續爭取提名。



黃國昌表示，他不知道邱建富是否透過蔡壁如要找柯文哲，他知道的是，邱建富透過友人聯繫民眾黨秘書長周瑜修，希望與他見面討論有關邱建富想參選彰化縣長一事。他當時有點驚訝，因為邱建富應該是民進黨籍的政治人物，透過中間人找他，希望爭取民眾黨支持其參選彰化縣長，他直接回覆“不宜”，後來這件事也沒有下文。



黃國昌說，至於彰化縣長選舉，謝衣鳳是非常優秀的“立委”，在“立法院”經濟委員會也長期幫彰化鄉親發聲，謝衣鳳是否有意爭取參選彰化縣長，我們充分尊重謝衣鳳的個人意願，及國民黨提名機制，但這屬於國民黨內的民主程序，民眾黨尊重。