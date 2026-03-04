幫柯文哲喊冤惹怒賴？謝長廷闢謠

幫柯文哲喊冤與賴清德不歡而散？謝長廷澄清，賴清德從未找他問話。（照片：謝長廷臉書） 中評社台北3月4日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲近日聲稱，“聽說”有民進黨大老為其司法案件喊冤，卻遭賴清德叫去問話、最終不歡而散，有媒體點名該名大老為“總統府資政”暨台灣日本關係協會會長謝長廷。對此，謝長廷3日在臉書發文澄清，賴清德從未找他問話，並說柯文哲轉述的內容不僅邏輯荒謬，更是不實造謠。



柯文哲接受網路節目專訪時提透露，他最近拜訪一位民進黨大老，對方看著自己說，知道他是冤枉的，該名大老也說，若有罪起訴書不用寫800頁，有罪證據拿出來就好，要寫800頁就是沒有證據才要編故事。他接著說，後來聽說賴清德有找大老去問話，還問“是否懷疑我指揮辦這案子”，後來兩人鬧得也不歡而散。



有媒體點名柯文哲口中的民進營大老是謝長廷，謝長廷對此回應，表示己自和柯文哲是舊識，柯一年多前被起訴時，他的確曾說：“起訴書收賄證據薄弱”，這是他細讀起訴書後的確信，他也是公開貼文說的，“怎麼可能去和賴清德爭吵？記憶中，賴“總統”從來也沒有找我去問話的作風。”



針對柯案起訴書多達800頁，謝長廷指出，自己50多年前就有律師資格，常識也知道起訴書頁數多少和被告人、證人等的人數，還有案件複雜性有相對關係，證據越多依邏輯說，頁數應該是越多而不是越少，他怎麼會說“沒有證據頁數才多”這種沒常識的話？



謝長廷說，1月27日自己確實見過柯文哲，在那3天前也見了前“立法院長”王金平，談的是“立法院”癱瘓對台灣整體安全和競爭力不利的問題，王金平提了一些具體建議，所以他就在27日和柯見面，談了相同問題。過程中柯文哲曾提及民眾黨也要提4000億軍備預算案，通通付委就能解決問題，當時他認為還算正面，但後來發現要逐年審查，向柯反映後，柯說不清楚細節，因此他也再見了民眾黨主席黃國昌，主要都在談如何打破僵局，希望讓台灣動起來、向前走。



謝長廷表示，他與柯文哲會面並不是談柯的案子，當時柯還戴著電子腳鐐來，看到朋友如此下場，自己也很難過，過程中有向柯說“辛苦了、委屈了”之類的話，也有說“不相信他會收賄”，但也有提及“行政程序不懂觸法可能”，並勸柯多瞭解審判心理學，柯及家人不要侮辱檢察官、法官或說人格攻擊的話。



謝長廷強調，“我跟他有Line往來，我同意他可以公開，沒有不可告人的事情”。