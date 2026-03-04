黃國昌拚新北提政策　砲打蘇貞昌父女跳票

“中央延宕跳票 新北自己來做”記者會，左起民眾黨新北市長參選人黃國昌、新北市議員陳世軒。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨新北市長參選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌4日砲打前“行政院長”蘇貞昌承諾要在新莊副都心興建的電影及視聽文化中心第二期全數跳票，閒置超過4年。黃國昌承諾，若當選新北市長，將收回土地興建地下兩層、地上五層的建物，滿足新北市民好停車、有綠地、重藝文的需求。



民眾黨籍新北市議員陳世軒也轟蘇貞昌女兒、代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧，面對市議員、里長提出要求市府收回這塊地的提議時，卻僅說提議很好，民進黨2席“立委”會努力爭取，從蘇貞昌承諾到現在4年過去了，還要爭取多久？2席“立委”的努力爭取比得過“行政院長”的承諾嗎？蘇巧慧正面回答影視文化中心這塊地是主張要收回，還是要繼續爭取，不要包牌，正面回應地方需求。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌4日召開“中央延宕跳票 新北自己來做”記者會，民眾黨籍新北市議員陳世軒出席。



黃國昌表示，新莊副都心中有一塊1.6公頃的閒置土地，位於國家電影及視聽文化中心第一期旁，2020年蘇貞昌曾承諾此閒置用地將興建影視文化中心第二期，工程經費新台幣45.1億元，將由中央全額出資，並宣示將在2022年開工。但承諾至今完全沒動工，在新北市政府完成地目變更、土地撥用，周邊店家也都進駐後，這塊蛋黃區中的土地依舊閒置。



黃國昌批評，影視文化中心二期工程不斷延宕的惡果，如同“文化部”所表示，中央原先承諾要全額出資，如今已無法支應，至於蘇貞昌曾經許下的承諾現在還算數與否，則沒有任何人知道。新北市民看到的是“中央政府”不斷推諉塞責，無怪乎新莊在地民代直言這塊地的建設“零零落落”，新北市議會及在地居民紛紛發聲要求市府把地收回自己來建設。



黃國昌承諾，若他當選新北市長，將收回土地，既然中央選擇擺爛，新北就自己來做。這塊1.6公頃的土地，建蔽率為60%、容積率是440%，將規劃興建地下兩層、地上五層的建築物，提供800個汽機車停車位，解決周邊停車難題。亦將保留40%的空地打造適合親子友善的公園，為新莊留一片綠地。此外，也將提供平價展演場地，把藝術帶到新莊，讓藝術融入市民生活中。