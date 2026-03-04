趙少康提藍軍購版本方案　支持懲罰機制

左起，退役海軍上校黃征輝、退役空軍中將張延廷、藍委徐巧芯、趙少康、賴士葆及退役陸軍中將、前藍委吳斯懷。（中評社 張嘉文攝） 退役空軍中將張延廷、藍委徐巧芯及趙少康。（中評社 張嘉文攝） 趙少康召開有關軍購預算如何審查的研討會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團預計明天召開黨團大會，討論軍購特別條例最終版本。前中廣董事長趙少康今天召開相關議題研討會時提出建議，可綜合國民黨“立委”徐巧芯版本和智庫版本，就是匡列新台幣8100億元，但先通過3500億，其他凍結，等美國發價書來了再審查，這是兩全其美的作法。



至於國民黨智庫說帖提到交貨延宕的“懲罰條款”，趙少康認為，不交貨就要敦促美方趕快交，否則不就是白付錢、白買了嗎？該交貨要交，而既然不能罰美國政府，那敦促美國政府罰廠商吧？必須以這樣的方式來要求廠商，否則當然會被拖欠。



“立院”朝野黨團日前達成共識，“行政院”版“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”6日付委審查，國民黨團的軍購條例版本也要趕在同天提出，好一併審查。但目前版本還喬不攏，包含智庫主導的3500億＋N軍購案，以及徐巧芯提出的8100億，還有前主席朱立倫系統拋出的9000億元軍購等等，5日國民黨團將開黨團大會討論。



趙少康今天召開有關軍購預算如何審議研討會，邀請包括退役陸軍中將、前藍委吳斯懷，退役空軍中將張延廷、退役海軍上校黃征輝以及藍委徐巧芯、賴士葆等人與談。



媒體詢問趙少康支持哪個版本？他表示，每個委員有不同意見，這跟團結不團結沒有關係，是外界故意見縫插針。他當“立委”時提過兩岸人民關係條例修法，也是很多版本在委員會審查。



趙少康建議說，既然徐巧芯有版本，智庫也有版本，看起來原則和立場其實是一樣的，只是金額一個往上，一個往下，那就合併在一起，就是匡列8100億，通過3500億元，其他凍結，等美國的武器發價書來了再來審查，兩個都兼顧了，兩全其美，就沒有好幾個版本的問題。



徐巧芯則強調，明天黨團大會才會看到智庫所寫具體版本，她的版本就是提供給智庫跟黨中央、黨團參考跟建議。