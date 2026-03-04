盧秀燕訪美傳達產業意見　江啟臣拋2建議

江啟臣發言。（中評社 方敬為攝） 台中市政府舉辦“研商美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月4日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕預計11日訪美，她今天邀集產業界召開“研商美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會”，將蒐集業者意見，向美方發聲。爭取代表國民黨參選台中市長提名“立法院副院長”江啟臣與會，並建議盧可向美方提出“出口退稅”與“城市聯盟”訴求，透過爭取退稅及深化雙邊合作雙管齊下，替台灣產業界在變數中尋求發展契機。



台中市政府經濟發展局4日舉辦“研商美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會”，盧秀燕親自主持會議，邀集台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣手工具工業同業公會等代表座談，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、台中市副市長鄭照新、經發局長張峯源等人與會。



江啟臣向盧秀燕提出建言，他表示，面對美國總統特朗普奉行單邊主義、雙邊談判與追求利益最大化所帶來的巨大不確定性，台灣不能僅是被動應對關稅衝擊，政府更應採取實質作為進行內部調整，透過擴大內需、多元市場、產業升級以及研擬出口退稅等機制，多管齊下以強化國內產業因應風險的整體韌性。



江啟臣指出，台灣產業近年高度仰賴對外投資與供應鏈整合，然而政府對於內部受損產業的扶持資源卻顯得極度不對等，因此他建議政府必須大刀闊斧調整政策。在法制與資源配套上，尤其“行政院”應積極與美方確認剛簽署的“台美對等貿易協定（ART）”的效力。



對於國際關稅壁壘與潛在的差別待遇，江啟臣呼籲政府應主動研擬“出口退稅”等機制以減輕廠商負擔，並加大力道扶持在地企業與受關稅影響的產業，並建議將如半導體等對美賺取大量貿易順差產業的部分稅收或資源進行調節，挹注於其他受損產業的轉型升級，進而建立內部互補的經濟韌性。



江啟臣建議盧秀燕赴美訪問時，可向美方主張台美合作建立貿易互補、互惠的供應鏈，透過建立“區域性城市產業聯盟”，將精密機械、人工智慧（AI）與製造業的對接細化，在互補的價值鏈上深化合作，以實質技術鏈結與區域對接來降低單邊主義政策可能帶來的貿易風險。



江啟臣說，盧秀燕此行除可向美方傳達台灣產業對穩定貿易關係的堅定期待，爭取美方對台灣供應鏈可靠性的重視之外，更可扮演關鍵的溝通橋樑，向美方具體說明台灣國內真實民意與產業界心聲，藉由理性專業的交流，化解對特定議題的誤解，展現台灣在變局中追求和平與繁榮的穩定態度，並將台中精密機械、AI及先進製造的產業能量推向國際，爭取更多雙贏的合作空間。