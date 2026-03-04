拔王定宇中常委？王世堅：從嚴也須依程序

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月4日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”、湧言會召集人王定宇再陷桃色風波，傳出黨主席賴清德震怒，可能開鍘王的中常委資格。也曾爆發婚外情民進黨中常委、英系“立委”王世堅4日表示，他對王定宇事件內容完全不清楚，此事屬於個人私務，但若從嚴要拔除中常委資格，必須依程序處理，而賴清德也可依自己的道德標準與好惡表達看法。



媒體追問，王世堅也曾被爆出有私事風波，王世堅趕忙笑說“我這件事已被槍斃10幾次了，這已是10幾年、20年前的事，就不要佔用大家時間了！”



至於是否可能因此拔除中常委資格？王世堅指出，可以，但中常委是由黨員票選產生，代表黨員進入中常會，能夠選上其實非常困難，程序也相當繁復，因此並不是外界想像可以三言兩語就處理。



鏡週刊、壹蘋新聞網踢爆，王定宇與劉怡萱過從甚密，王定宇3日出面表示，已離婚，兩人都是單身，非婚外情。相關報導曝光後，民進黨內已出現不同聲音，部分黨內人士轉述，民進黨主席賴清德很不滿，但是否啟動黨內處分程序，仍有待黨內機制進一步討論。也傳出賴清德對此十分不悅，王定宇黨中常委的職務可能被拔除。



王定宇既定行程應於4日參與民進黨中常會，但他一早則現身桃園機場啟程前往日本東京，為世界棒球經典賽（WBC）幫台灣隊加油，媒體爆料，事件女主角劉怡萱原本要和王定宇共赴日本一同觀賽，但在媒體3日爆出2人關係後，女方已緊急取消行程。



王世堅4日前往中常會前，在民進黨中央大樓下受訪。記者詢問此議題，王世堅回應，王定宇的事情內容，他完全不清楚，而且目前“國家國事如麻”，此事與“國家”政策或公共利益無關，屬於王定宇個人私務，應由當事人自己負責說明。



王世堅強調，如果真要處理相關問題，也必須依照黨內制度進行，例如開中執會或中評會等程序討論與檢討，最後再做出決定，不可能隨意就能拔除職務。



王世堅也說，相關傳言他並不清楚，但黨主席賴清德可以針對黨員行為提出道德上的要求與號召，也可以表達對事件的看法，賴清德對從政黨員的各種事務確實有一定約束力，也可以依賴的標準與好惡，來決定是否要從嚴處理。



王世堅強調，即使賴清德決定從嚴辦理，仍然必須依照既有程序處理，包括開相關會議進行討論與決議，才能做出正式處分。