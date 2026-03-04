王世堅喊話鄭麗君選台北市長　願幫忙勸進

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月4日電（記者 張穎齊）“行政院副院長”鄭麗君屢被點名可角逐台北市長，對決中國國民黨籍市長蔣萬安。民進黨中常委、英系“立委”王世堅4日表示，他認為鄭麗君文武兼備，在“行政院副院長”任內表現有目共睹，尤其多次赴美談判過程可圈可點、成果良好，是很好的台北市長人選。若未來真有團隊推動鄭選市長，他願意加入協助。



也被看好競選台北市長的王世堅，持續表達沒有參選意願。王世堅4日在民進黨中常會前於民進黨中央大樓下受訪表示，鄭麗君在“行政院副院長”任內兩年來表現亮眼，外界都看在眼裡，鄭麗君多次前往美國談判，在5、6次談判過程中展現能力，最後取得的成果也相當不錯，因此他認為鄭麗君具備文武兼備的條件，是很適合的台北市長人選。



王世堅說，目前他並不知道是否已有特定團隊推動鄭麗君參選台北市長，但若未來真的有相關團隊，他一定會加入協助。



媒體也問，王世堅是否可能轉戰桃園市長？王世堅回應，他絕對不會選桃園市長，因為自己與桃園沒有任何淵源，桃園已有長期耕耘的人選，例如府副秘書長何志偉在當地耕耘多年，也有一定成果。另外近期也被民進黨主席賴清德諮詢過的綠委王義川等人，都是不錯的人選，因此桃園並不是他的選項。



記者也詢問，王世堅仍被視為台北最強“母雞”，不少台北市議員擬參選人希望加入所謂“堅系”。王世堅笑稱，“堅系”這個名詞其實是他半開玩笑講的。



王世堅表示，確實有不少準備參選的新人希望加入他這邊，但他一直沒有同意，因為一旦形成派系就有責任，如果未來自己表現不好，反而會拖累別人，因此他目前不打算成立所謂派系。



不過，王世堅強調，他仍會以個人身分協助有需要的年輕政治工作者，例如陪同掃街、跑地方行程或參與廟會活動等，他都願意幫忙，但並沒有成立“堅系”或組織派系、參與特定選舉布局的打算。