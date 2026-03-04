國民黨通過提名金門、雲林、花蓮3縣女選將

國民黨中常會通過提名第二波縣市長人選。（中評社 張嘉文攝） 國民黨徵召藍委陳玉珍參選金門縣長。（中評社 張嘉文攝） 國民黨徵召藍委張嘉郡參選雲林縣長。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，會中通過提名第二波縣市長人選，包括金門縣長提名國民黨“立委”陳玉珍，雲林縣長提名國民黨“立委”張嘉郡參選，以及花蓮縣長提名花蓮縣吉安鄉長游淑貞，由國民黨主席鄭麗文攜手一起高呼“凍蒜！”。



這是國民黨繼去年12月首波提名台南市、高雄市、屏東縣、台東縣長參選人後，第二波的縣市長人選提名，總共完成提名7個縣市。



鄭麗文表示，趕在這周日婦女節前，今天徵召的三位是最優秀、最稱職的女力代表，國民黨在縣市政府的執政有非常優異的成績，其中大大倚靠國民黨的女力，東台灣都是女性，中台灣更是從台中、南投、彰化、雲林、嘉義都是女力，交出非常傲人的成績單。



鄭麗文說，所以希望延續優良的傳統，感謝縣民、市民對國民黨的支持愛護，國民黨會抱著延續為基層服務、為縣市發展打拚的這顆心。其中，在東台灣的游淑貞，是透過20年的基層服務，一步一腳印、最接地氣、最溫暖，西海岸有“盧媽媽（盧秀燕）”、東海岸有“游媽媽”。



鄭麗文提到張嘉郡時說，過去，雲林縣在張嘉郡的爸爸（張榮味）及姑姑（張麗善）的手裡頭，可以看到翻轉與前瞻布局，為雲林爭取到各方建設與產業，展現跟以往完全不同的風貌和自信，這是雲林人的驕傲，奠定著良好的基礎，而張嘉郡也由鄰家女孩蛻變為可以獨掌乾坤的女將。

