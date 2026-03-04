鍘王定宇？賴清德撂重話：該高標規範

左起民進黨秘書長徐國勇、主席賴清德、黨團總召蔡其昌。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北3月4日電（記者 張穎齊）民進黨中常委、“立委”、湧言會召集人王定宇再陷桃色風波，傳出黨主席賴清德可能拔中常委資格。賴清德4日在民進黨中常會致詞最後撂重話表示，民進黨作為執政黨，所有從政黨員的言行都應以更高標準自我規範，以回應民眾期待。



《鏡週刊》與《壹蘋新聞網》日前報導，王定宇與E級名媛43歲劉怡萱過從甚密，引發外界議論。王定宇3日出面回應表示，他已離婚，與劉怡萱都是單身朋友關係，並非婚外情。相關報導曝光後，民進黨內部出現不同聲音，亦有媒體引述黨內人士說法稱，賴清德對此相當不滿，王定宇的中常委資格可能面臨調整。



賴清德4日在中常會致詞最後，語氣嚴肅，主動提及強調執政黨從政黨員的言行應以更高標準自我規範。



中常會現場氣氛一度顯得凝重，但與會黨公職未有明確回應。當事人王定宇並未出席中常會，目前人在日本東京。民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌與王定宇等部分中常委都前往日本，替中華隊加油。



另外，民進黨秘書長徐國勇則在3日已表達對王定宇此事的不滿，震怒轟“太離譜了！”。



民進黨發言人韓瑩在中常會後受訪，記者詢問賴清德是否有震怒並在中常會上討論王定宇的中常委資格？韓瑩回應，相關媒體報導並不精確，會中並未討論王定宇的中常委資格問題。