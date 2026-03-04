李四川搶婦女票　鄭麗文：新北是選戰火車頭

台北市副市長李四川即將代表國民黨參選新北市長，已經率先在新北爭取婦女支持。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月4日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文4日與即將投入新北市長選戰的中國國民黨台北市副市長李四川同台，出席新北市婦女會新春團拜活動。鄭麗文上台致詞時表示，新北市選戰具有“火車頭”帶動效應，未來要延續優良傳統，並透過雙北合作帶動北台灣整體發展。



鄭麗文、中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍、李四川出席在三重餐廳舉辦的新北市婦女會新春團拜，現場聚集新北29區婦女會代表，掌聲與加油聲此起彼落、氣氛熱絡，藍營基層動員力與團結態勢一覽無遺。



致詞結束後，鄭麗文、李四川與支持者一一握手。婦女代表與支持者紛紛排隊合影，高喊“加油”、“凍蒜”，場面熱鬧。從台上到台下互動熱絡，藍營在新北的基層動員氣氛濃厚，為即將展開的新北市長選戰熱身。



鄭麗文致詞時向新北市29區婦女姐妹拜年，並感謝婦女會長期在地方深耕公益、關懷弱勢與推動社會服務。她表示，婦女力量長年在基層扮演重要角色，未來選戰中“女力”將是關鍵力量。她並細數目前國民黨籍女性縣市首長，包括花蓮、台東、台中、南投、彰化及嘉義市等，皆交出亮眼執政成績單，顯示女性在公共事務上的能力與影響力。



鄭麗文也指出，國民黨中常會將正式徵召金門、花蓮與雲林三位女性候選人，展現國民黨重視女性參政與培養女性政治人才的決心。她強調，新北市選戰具有“火車頭”帶動效應，過去國民黨在新北長期執政，奠定穩固基礎並獲市民肯定，未來要延續優良傳統，同時以更開創、前瞻的視野推動市政，並透過雙北合作帶動北台灣整體發展。



鄭麗文呼籲婦女姐妹成為最堅強的後盾，“力挺李四川，就是力挺新北市”，希望大家在地方上扮演助選員角色，為李四川及所有議員候選人拉票催票，讓國民黨在年底選舉中再創佳績。

