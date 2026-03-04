金門藍軍恐分裂？陳玉珍：最大對手是自己

藍委陳玉珍獲國民黨提名參選金門縣長後，接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今天才通過提名黨籍“立委”陳玉珍參選金門縣長，但同黨的前縣長楊鎮浯發文質疑金門縣黨部“操作初選的痕跡明顯”，在該挺身而出的時刻他寸步不讓，且今年“絕對不會缺席”，出現金門藍軍可能分裂的訊號。對此，陳玉珍表示，這場選舉最大對手就是她自己，而楊鎮浯一路從擔任“立委”、縣長，都受到黨的栽培，相信楊會做出最有智慧的決定。



國民黨今天下午召開中常會，通過提名包括國民黨“立委”陳玉珍參選金門縣長、國民黨“立委”張嘉郡參選雲林縣長，以及花蓮吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長。會後三人一同接受媒體訪問。



陳玉珍指出，自己從政24年，一步一腳印，金門是一直落在她心底的名字，她希望金門能被台澎金馬所有的人民都看見，而且一直把金門鄉親的大小事情放在心中，因此服務工作是24小時全年無休。這次她榮幸獲得徵召，代表國民黨參選金門縣長，她要強調金門是海峽兩岸之間的結點，希望能促成兩岸和平，同時未來她也會針對金門縣的事務，進行智慧治理，並且改進醫療長照，創造金門縣民美好新的未來。



對於楊鎮浯的發文，陳玉珍回應表示，楊鎮浯過去受國民黨的栽培，她相信楊會做出最有智慧的決定。面對未來選舉，她的對手就是自己，所以會以更謙虛、更努力的態度，思考各種政策，為金門鄉親服務。



另外，張嘉郡則表示，雲林縣有後發先至的優勢，而且不缺電、不缺水，也不缺土地與人才，她希望把雲林打造成為一個全台灣最大的產業基地，創造更多的就業機會，讓外地雲林青年可以返鄉，找到高薪工作，所有外漂的雲林人都能回家落地生根、安居樂業。



張嘉郡也承諾會照顧長者，所有65歲以上長者都免健保費。而且學生營養午餐、學雜費全免，藉此讓所有鄉親與年輕夫婦減輕生活負擔，孩子們可以快樂學習。未來後續她還要加強招商引資，包括台積電等高科技產業都是吸引的目標，藉此號召在外打拼的雲林人都回到家鄉。



游淑貞則說，自己沒有複雜的家族與派系背景，衹有20年的志工深耕教育與社福的努力，工作24小時不停歇，因此花蓮人都稱她為“鐵人鄉長”。未來她要讓花蓮縣13鄉鎮市的路網更加通暢，推動提升產業復興2.0，並讓全民照護不是夢，創造韌性美好的花蓮。