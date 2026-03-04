“反傅力量”成形？魏嘉賢、張峻相繼宣布參選

花蓮縣議會議長張峻。（照片：張峻臉書） 中評社台北3月4日電／中國國民黨中常會今天通過提名花蓮縣吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，曾為國民黨、現為無黨籍的縣議員魏嘉賢日前也表態將投入年底花蓮縣長選舉。在大罷免期間力挺罷免國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁的花蓮縣議會議長張峻今日表示，他將於下周正式宣布投入花蓮縣長選舉。而這兩人都被視為是反傅崐萁的勢力，“反傅力量”在花蓮成形。



國民黨今天提名游淑貞參選花蓮縣長，游被視為傅崐萁人馬。張峻過去曾為國民黨籍，也擔任國民黨花蓮黨部主委，後來退出國民黨現為無黨籍，在大罷免期間與民進黨友好，支持罷免傅崐萁。



媒體報導，針對國民黨提名游淑貞角逐花蓮縣長，張峻表示，國民黨要提名誰不是重點。而他個人是無黨籍，對於其他黨派提名他都予以尊重，而他希望花蓮能從傅崐萁家族勢力壟斷中改變，並不分黨派、超越藍綠，共同為花蓮打拼。因此他預計下周就會正式宣布參選花蓮縣長，好讓花蓮人有更多不同選擇。



“花蓮要改變，從來不是一個人的事。”張峻表示，自己很清楚，這些年來為花蓮這塊土地奮鬥、以及自己能走到今日，從來都不是靠一個人的力量，而是仰賴大家的支持與陪伴。他認為，真正重要的不是誰先站在前面，而是大家是否願意團結站在一起。



張峻也相信，花蓮需要超越藍綠的團結力量，凝聚花蓮人的心，才能真正帶動地方改變，讓鄉親重新找回信任、一起向前。他強調，“團結，才會有力量；努力，才會有方向”，最終目標就是讓花蓮更好。



魏嘉賢今天說，他從2022年以後就是無黨籍，國民黨提名誰都不是重點，他認為花蓮人應該有更多選擇，到底哪一個才是有能力提出好的政策方向、解決花蓮基礎建設、觀光、民生等問題的人選，歷經地震風災堰塞湖災害，花蓮人真的很辛苦，他從小在花蓮出生長大，累計民意代表、行政首長有21年經驗，歷練成熟，希望在自己最精華的壯年48歲，替花蓮做出貢獻。