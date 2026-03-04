中東戰火台恐斷氣？桃副市長：民進黨錯誤政策

中東戰火升溫，恐衝擊台灣能源供應，桃園市副市長王明鉅貼出6年前寫的文章表示，完全適用現在狀況。（照片：王明鉅臉書） 中評社台北3月4日電／近期中東戰火升級，影響國際天然氣運輸，引起台灣關注能源議題。對此，桃園市副市長王明鉅4日在臉書貼出一篇他在2020年探討核能的文章，當時美伊同樣爆發緊張局勢。他說6年多前他寫下了這篇文字指出，民進黨政府硬是要廢除核能發電的錯誤能源政策，不但將造成“經濟部長”自己認證的2025電價大漲33%，以及火力發電將持續超過80%，製造大量的PM2.5、空污及二氧化碳之外，也將嚴重危及台灣的“國家安全”。



他表示，“現在重新再看幾乎不用修改，也完全適用現在的狀況。”



王明鉅當時的文章指出，美國無人機在伊拉克巴格達機場，炸死了伊朗最重要的軍事將領，伊朗誓言報復，美國股市大跌，油價一天上漲近4%，中東戰火一觸即發。民進黨政府硬是要廢除核能發電的錯誤能源政策，不但將造成“經濟部長”自己認證的2025電價大漲33%，以及火力發電將持續超過80%，製造大量的PM2.5、空污及二氧化碳之外，也將嚴重危及台灣的“國家安全”。



​​​ 王明鉅表示，核電是台灣最能自主掌握的能源，只要一艘貨輪就可以將能使用1年半的核燃料運進基隆、高雄，如果為了更高的“國家安全”考量，甚至可以一次進口2倍的核燃料放在倉庫，就能整整3年不必進口，穩定地提供20%核能電力。但民進黨卻要將這些來源最穩定，最不必擔心中東戰爭、航道安全的能源全部拋棄，改用大量的天然氣。​​



​​​王明鉅當時也提到，台灣的問題還不只是LNG來源與航路問題，這些船就算到了台灣，還得要有為了讓這些巨型液化天然氣輪停靠缷下LNG的特殊接收港。當時的接收港只有高雄永安與台中港，三接、四接、五接都還在建造中，而一、二接的設備利用率高達105%，這代表的意義是“設備絕對不能壞”，如果壞了，台灣就可能“斷氣”。



對此，王明鉅今日再重新分享這篇文章，並直言“6年多前我寫下了這篇文字，現在重新再看幾乎不用修改，也完全適用現在的狀況。”



​​​​王明鉅強調，四面環海96%的能源都要依賴進口的台灣，在錯誤的能源政策之下面臨著最大的風險，因為AI的爆發式需求，經濟成長率大幅跳升的榮景也面臨著最大的威脅。



王明鉅說，“台灣保留核電作為能源的選項，是為了國家與經濟分散風險。如果液化天然氣進口數量真的減少3分之1，目前供應整個北部用電最重要，全世界最大的天然氣發電廠，裝置容量超過700萬千瓦的大潭觀音電廠，還有整個台灣的經濟當然還有桃園的發展，真不知何去何從！”