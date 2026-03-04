國民黨：負責任提出軍購條例　值得美國信賴

國民黨文傳會副主委尹乃菁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團預計明天召開黨團大會，確定軍購特別條例最終版本。國民黨文傳會副主委尹乃菁今天表示，國民黨向來支持軍購，而且絕對是最專業、負責任的團隊，一定會嚴格把關，提出黨版軍購條例草案，就如過去長期執政的經驗，絕對是最值得民眾與美國的信賴。



“立院”朝野黨團日前達成共識，“行政院”版“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”6日付委審查，國民黨團的軍購條例版本也要趕在同天提出，好一併審查。但目前版本還喬不攏，包含智庫主導的3500億+N軍購案，以及藍委徐巧芯提出的8100億，還有前主席朱立倫系統拋出的9000億元軍購等等，5日國民黨團將開黨團大會討論。



國民黨今天下午召開中常會，尹乃菁在會後轉述時表示，今天中常會上有中常委關切軍購到底要買什麼、買多少，是否符合台灣需要，因此鄭麗文在會中回應時就強調，一定會嚴格把關，專業負責任的提出黨版軍購條例草案。黨團總召傅崐萁也強調，黨版的討論都是開放的，採納不同意見，會做最完整、周全的考量。



尹乃菁說，鄭麗文表示國民黨向來支持軍購，而且絕對是最專業、負責任的團隊。面對軍購條例草案，鄭麗文感謝傅崐萁在過去一段時間，積極溝通黨內意見、版本。最後國民黨會提出黨版的軍購條例草案，黨的立場絕對是清楚與一致的，在討論過程中，有各種意見，在民主陣營中很正常。



尹乃菁指出，此次提出的軍購條例草案，會讓民眾看到，國民黨有過去長期執政經驗，而重大軍購也是在國民黨執政時期採購完成。所以國民黨絕對是最值得民眾、美國信賴，在“國家安全”前提下，完全不打折扣。



至於中廣前董事長趙少康今天批評，國民黨“立委”至今還沒看過智庫提出的軍購版本，很不可思議，更認為智庫不能取代黨團。



尹乃菁說，智庫不可能也不會取代黨團，智庫在黨團交辦、出作業的情況下做功課，需要請教很多過去國民黨執政時期的相關官員以及專業的“國防”外交委員會委員，智庫只是做為幕僚角色。藍委徐巧芯稱沒有看到版本，是因為版本還未出來，待最終版本完成後，必然就會交給黨團，並由藍委們充分完整討論。