張善政拚連任　找媒體人任秘書處長強化溝通

桃園市長張善政升任曾是媒體人的曾俊豪接任市府秘書處長。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月4日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政年底將尋求連任，張4日主持市政會議時發布新的人事命令，升任曾是媒體人的桃園市政府新聞處主任秘書曾俊豪接任秘書處長。張強調秘書處是市府極為重要的幕僚單位，希望未來可以借重曾的專長，強化內外溝通。



2026桃園市長選舉，藍營在國民黨主席鄭麗文喊出“現任優先”的原則下，已確定將由張善政爭取連任。民進黨桃園市長候選人則至今依然難產，目前被點名可能挑戰張善政的綠營人選以“總統府”副秘書長何志偉和民進黨籍“立法委員”王義川呼聲最高。



張善政4日主持市政會議時表示，秘書處是市府極為重要的幕僚單位，在市政運作、府會溝通及國際交流等各面向皆扮演關鍵角色，對整體市政推動影響深遠。張期許新任處長曾俊豪發揮專長，持續精進府內外溝通協調，強化行政效能，成為市政推動最堅實的後盾。



張善政期許，曾俊豪未來在新職務上不僅要延續過去在媒體及新聞領域所累積的公共溝通專長，更要在府內與各局處密切合作、強化橫向整合；在府外則深化與市議會及國際姊妹城市等交流互動，持續提升行政效能與協調能量。



桃園市政府指出，曾俊豪畢業於世新大學新聞學系，進入公部門前曾任ETtoday新聞雲專題中心助理副總編輯，並曾於三立新聞、TVBS及中視擔任記者，採訪領域涵蓋專題、兩岸、政治及社會等新聞路線，歷練完整，曾獲吳舜文新聞獎、兩岸新聞報導獎及社會光明面報導獎等肯定。