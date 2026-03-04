娘子軍圍繞　鄭麗文笑說李四川會臉紅

國民黨主席鄭麗文、台北市副市長李四川兩人從電梯外並肩走進宴會廳出席新北市婦女會新春團拜。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月4日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文4日出席新北市婦女會新春團拜，可望代表國民黨參選新北市長的台北長副市長李四川也出席爭取支持。鄭麗文致詞時表示，現場這麼多女生，她看川伯臉有點紅，全場爆笑。她並強調，力挺李四川就是力挺新北市，一定要在年底大選讓川伯高票當選。



今天活動在新北市三重區珍豪飯店舉行，在地出身的國民黨副主席兼秘書長李乾龍也出席。國民黨籍新北市長侯友宜未露面。



鄭麗文與李四川中午抵達時，兩人從電梯外會合後並肩走進位於三樓的婦女會宴會廳，互動熱絡。



鄭麗文也不忘在這個女性佔絕大多數的場合調侃李四川，她說現場這麼多女生，她看川伯臉有點紅。引發現場一陣歡笑。



鄭麗文笑著用閩南語說，表示大家這麼仰慕他、支持他。力挺李四川就是力挺新北市，一定要在年底大選讓川伯高票當選。



鄭麗文指出，北北基桃共同連線，把整個北台灣都能夠有更好的建設，開創更好的未來。新北市這麼關鍵、承先啟後熟悉雙北的建設，市政不斷地在推動從來沒有休息過，唯一一個最好、最佳的人選就是我們在座的李四川、川伯！



鄭麗文最後向在座婦女會員們喊話，相信各位姊妹都是國民黨最有熱情動力的最佳助選員。每一位都是麗文的分身、都是川伯的分身。祝現場所有的姊妹，萬馬奔騰、越來越青春，越來越美麗。