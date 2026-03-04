藍台中市長龍鳳爭　最新民調江啟臣勝出

左起，楊瓊瓔、江啟臣及何欣純。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／2026年地方九合一選舉正式進入熱戰階段，“決戰中台灣”成為三黨兵家必爭之地，民進黨已於去年10月提名“立委”何欣純參選台中市長，中國國民黨能否提名最強候選人保住中台灣重要堡壘，藍營基層瀰漫焦慮的氣氛。



根據《中時新聞網》報導，距離國民黨台中市長提名“類初選”民調僅剩下20天，根據最新民調結果顯示，在政黨對比部分，“立法院副院長”江啟臣支持度領先何欣純21.7%具有絕對的優勢（41.8%比20.1%）；“立委”楊瓊瓔支持度則以1.7%小輸何欣純（22.9%比24.6%）；在黨內互比部分，江啟臣則以46.6%的支持度領先楊瓊瓔的14.2%。



交叉分析顯示，江啟臣獲得8成藍白選民的支持，也能爭取近2成（18.2%）淺綠選民的認同；在年齡部分，江啟臣除了在20至29歲年齡層些微落後外，其實都大幅領先何欣純，這也是目前江啟臣支持度大幅領先的主要原因。



相對而言，楊瓊瓔則分別獲得45.0%與47.8%藍白支持者的認同，這也是黨內互比落後的主因，顯示楊瓊瓔在鞏固基本支持者部分，還有相當努力的空間。



值得注意的是，與1月初同樣由“艾普羅公司”執行的內參民調相較，江啟臣支持度領先何欣純有擴大的趨勢，從上次領先13.6%進一步擴大為21.7%；但是楊瓊瓔則從上次領先3.2%，到此次小幅落後何欣純1.7%，雖然差距仍在抽樣誤差範圍內，但也顯示經過2個月激戰，台中市長選情有了些微的變化。



而在參選人評價部分，台中市民有37.0%認為江啟臣最有能力擔任下一屆台中市長，17.7%認同何欣純的能力，認同楊瓊瓔的比例則是9.0%。



在參選人喜好度的部分，從0分至10分，江啟臣獲得台中市民6.8分的評價，何欣純獲得5.5分的評價，楊瓊瓔則獲得5.3分的評分，選民對3位參選人的“感情溫度計”都呈現正面評價（超過5分），但民調顯示，江啟臣的人格特質，更能讓台中市選民感到“溫暖”。



此次民調由“艾普羅公司”執行，以設籍在台中市年滿20歲以上民眾為調查對象，調查日期為2026年3月2至3日，此次調查共完成1074份有效樣本，在95%的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0%內。