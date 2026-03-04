李四川喊延續政績　跟侯友宜一樣少說多做

台北市副市長李四川與新北市婦女會會員一一握手。（中評社 莊亦軒攝） 中評社新北3月4日電（記者 莊亦軒）已表態要參選新北市長的中國國民黨台北市副市長李四川4日出席新北市婦女會新春團拜活動並上台致詞。他表示，近來被打得很慘，很多人說他起步太晚，但他是“大隻雞慢啼（閩南語）”，重要的是啼得響、走得遠。



李四川也談到新北市長侯友宜的政績，李說，侯友宜跟他差不多，都是少說多做的人，不爭所謂的聲量，而是用成績單來說話。他呼籲大家讓新北市的施政能繼續延續下去。侯友宜今天並未出席此活動。



國民黨主席鄭麗文、副主席李乾龍等黨政人士出席新北市婦女會新春團拜活動，下周將會獲得國民黨提名參選新北市長的李四川也出席此活動，並展現參選動作的起手式，逐桌拜票並受到婦女朋友熱烈歡迎及爭相合影留念。



李四川表示，再次回到新北市與29區婦女會姊妹相聚，心中感到十分溫暖，同時也感受到一些壓力，因為現場坐著的都是“家裡的領導”。



李四川笑說，在家庭裡，許多重要事情其實都由婦女朋友決定，包括家裡預算怎麼支出、孩子怎麼管教，甚至連先生要不要出去應酬，也往往要經過“領導點頭”。一番幽默發言，引來台下笑聲與掌聲。



李四川也提到自己的太太，他說，自己家中的太太同樣是家裡的領導，“她不只是撐起半邊天，而是撐起全部的天，她就是我的天”。不過他笑說，唯獨這一次，自己沒有聽太太的話，仍然決定投入新北市長選舉，希望為新北市繼續打拚。

