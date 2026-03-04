林深靖：朝野拚軍購金額都是在向美爭寵

左翼民間團體平行政府秘書長林深靖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月5日電（記者 蔣繼平）藍營軍購條例鬧三版本，外界關注有路線之爭。左翼民間團體平行政府秘書長林深靖向中評社表示，台灣被美國滲透很深，讓不同的權力體系去爭寵是最好的控制方式，各政黨都在爭寵，就算國民黨內有分歧，也只是對美國親密度的差別，只看少幾百億或幾千億新台幣向美國爭寵，這都很過分。



林深靖，1961年生，在台南定居，法國里昂第三大學現代文學碩士。社運界人士，曾任《南方雜誌》編輯、《亞洲周刊》特約評論員。著有《政經事件簿》、《無德小英》等作品。平行政府是訴求與當權統治者處於平行抗衡的狀態的民間團體。



“行政院”版總額達新台幣1.25兆的軍購案預計6日付委審查。國民黨陣營內部卻傳出版本紛歧，黨內青壯派“立委”徐巧芯主張提出8100億元的版本，國民黨智庫則傳出規模縮減至3500億元的版本，前主席朱立倫系統提議應以“9千億作為目標”。



對此，林深靖表示，國民黨內有分歧的話，其實是對美國親密度的差別，不管是民進黨提的1.25兆，還是朱立倫系統提的9千億元等等，對台灣財政負擔來講，同樣是非常龐大一筆金額，若有分歧，應該說是對美親密度的差別。



林深靖表示，其實從美國攻打伊朗精準斬首就可知道，美國和以色列的情資單位非常厲害，代表領袖行蹤完全被掌握。同樣，台灣被來自美國的情治系統滲透的程度，並不會輸給伊朗。



林深靖表示，美國在台灣做的情治工作，對民進黨當然會做，因為民進黨是當權者，但在野的國民黨難道不做嗎？國民黨過去一樣有當權過。要控制一個社會、權力核心，讓不同的權力體系來爭寵，這是最好的方式。