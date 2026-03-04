特朗普揚言地面部隊進入伊朗　栗正傑：虛張聲勢

退役少將栗正傑。（截自“將軍來了”YouTube直播畫面) 中評社台北3月4日電／針對美國、以色列與伊朗的戰事，退役少將栗正傑今天指出，美國總統特朗普可能知道戰爭不太可能在短時間之內結束，因此揚言發動地面戰爭，純粹是嚇唬伊朗虛張聲勢，尤其美國民調衹有27%支持打這場戰爭，特朗普應該還是希望能在習特會前讓戰事告一段落。



退役少將栗正傑4日在政論節目《將軍來了》提到，特朗普若真的要發動地面戰爭，那就表示特朗普已經認輸，因為這純粹只是虛張聲勢，軍事作戰不是去菜市場買菜，你要買什麼就買什麼；2003年美國攻打伊拉克海珊，戰備集運花了6個月的時間，俄羅斯跟烏克蘭陸地接壤，戰備集運也花了3個月以上的時間才完成地面作戰的準備。



他指出，特朗普想要發動地面戰，很明顯實際上做不到，不可能再花6個月去做戰備集運，更何況伊朗四周都是高山，縱深達到1000公里，這種地面作戰除非有很強的空中支援，以地面持續後勤推進戰力，不然是做不到的，所以特朗普可能知道不太可能在短時間之內結束戰事，所以純粹就是虛張聲勢。



栗正傑認為，美國一開始可能沒有打算要開戰，特朗普可能純粹剛開始只是想要藉著這種軍事威懾的力量來逼迫伊朗就範，但這場戰爭是以色列先發起，美國才不得不跟上，這從後續特朗普的表態也可以看出，從原本4天結束戰事到4周結束戰事，現在又要加碼地面部隊，可見美國一開始可能有點輕敵，誤判伊朗抵抗的強度。



他說，以美兩國原先可能認為，先斬首伊朗高層就可以使對方群龍無首，但這四天下來伊朗卻反擊的有板有眼，有節奏、步驟的反擊，也就是我們常說的“去中心化指管”在打這場仗，先打雷達偵蒐系統，再打艦隊指揮系統，接著逐步以飛彈襲擊中東的美軍基地，讓美軍必須分兵駐紮再各盟國，形同牽制兵力，接著再策動的黎巴嫩真主黨發動攻擊，一步一步有計劃的執行。



至於最終戰事如何落幕，栗正傑表示，目前中國的影響還是很大，尤其中國外交部長王毅已經陸續與伊朗、以色列的外長通過電話，相信美國國務卿也通過電話，讓這幾個國家有個台階下，結果可能是恢復到戰前情勢，尤其習特會預計在3月底登場，特朗普應該會希望能在習特會前讓戰爭暫時告一段落。