台業界籲正視　兩岸緊繃稀土取得有危機

台灣光學工業同業公會總幹事林芝卉發言。（中評社 資料照） 中評社台中3月5日電（記者 方敬為）針對美國關稅不確定性衝擊產業布局，台灣光學工業同業公會總幹事林芝卉4日出席座談會表示，當前台灣產業界除了面對輸美關稅變化，受到出口關稅成本攀升等壓力，還有兩岸關係影響產業在關鍵原物料如稀 土等的取得、衝擊生產供應的風險也增加，需要官方正視。



為協助產業界因應美國關稅變化，台中市政府經濟發展局4日舉辦“研商美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會”，國民黨籍市長盧秀燕親自主持會議，邀集台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、台灣光學工業同業公會等代表座談。



林芝卉表示，除了關稅問題上，台灣光學廠正承受著嚴峻的人才與成本雙重挑戰。光學鏡頭的製造、研磨與組裝高度依賴技術與勞力密集，需要大量具備精密操作經驗的熟練人員。然而，台灣本土少子化趨勢日益嚴重，加上半導體等強勢科技產業的巨大磁吸效應，導致光學產業在招募基層產線員工上面臨極大困難。



林芝卉說，企業對高階光學研發人才的需求若渴，但台灣高教在超精密光學領域的專門培育相對匱乏。為彌補技術缺口，業者必須轉向延攬海外高階人才，其底薪往往高出台灣一般平均薪資5到10倍以上。在利潤空間因關稅與通膨不斷被壓縮的同時，企業為了吸引並留住人才所墊高的薪資與激勵機制，已成為極為沉重的營運負擔。



林芝卉提到，更令產業界感到如履薄冰的是，牽動光學產業命脈的關鍵原物料供應鏈危機，也就是“稀土”等原物料，製造高折射率、低色散先進光學玻璃不可或缺的核心材料，如鑭系金屬等稀土元素，其全球開採與精煉加工市場長期由中國大陸占據絕對的主導地位。當前大陸已對稀土出口實施登記與禁令等管制措施，一旦兩岸關係持續緊繃，稀土極易被武器化，台官方在兩岸的問題究竟如何處理？業者還是希望能夠正視。



林芝卉說，在稀土的取得方面，目前許多台灣光學廠商僅能依靠現有庫存苦撐，同時在美國關稅政策的壓力下保持低調，並以高度觀望的態度謹慎應對。