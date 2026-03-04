李大維：中東危機極可能納中美峰會議程

前“外交部長”李大維。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月5日電（記者 方敬為）美國與以色列聯手對伊朗展開軍事攻擊，是否影響月底美國總統特朗普訪華？前“國安會秘書長”李大維接受中評社訪問表示，中美領袖會面已鋪墊許久，他研判，美伊衝突不至於使峰會生變，當然相關戰事的變化會有所影響，不過，中美領袖互有需求，峰會有可能延遲，但取消的機率偏低。中東危機也極可能臨時被納入中美領袖的談判桌上。



美以聯合打擊伊朗，波及中東地區，中國外交部長王毅近日接連與多國外長溝通，3日與以色列外長通電話時，表示伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，中國反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，呼籲立即停止軍事行動。美國總統特朗普原定3月底至4月初訪華，是否出現變數，各界關注。



美方日前宣布特朗華3月31日訪華，但中方並未有說法。



也歷任海基會董事長、“外交部長”的李大維認為，華府與北京為了安排領袖會晤，雙方團隊勢必已進行了密集磋商與沙盤推演，投入許多政治資本。對特朗普而言，尋求在雙邊議題上取得實質進展，以對國內選民展現外交成果，是其執政重心；而北京同也需藉由高層對話來穩定中美關係、緩解外部壓力。雙方“互有需求”，研判非單一區域衝突所能輕易撼動。



李大維指出，當然，中東地區的地緣政治震盪確實為當前的國際局勢投下了一枚變數。在這種多變的戰爭狀態下，美國的外交議程自然面臨重新排序的壓力。



李大維評估，戰事的變化確實可能干擾中美峰會的原訂時程，迫使雙方不得不考量將會面延遲。此外，中東危機也極可能臨時被納入中美領袖的談判桌上，成為兩國戰略角力議題之一，但最終宣告取消的可能性不高。

