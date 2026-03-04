再向藍白宣戰　卓榮泰不副署衛廣法等三法

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）藍白3日才釋出善意，“立法院”程序委員會放行“行政院”版新台幣1.25兆元軍購特別預算條例付委。“行政院長”卓榮泰4日傍晚卻再向藍白宣戰，不副署“立法院”2月23日三讀通過的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》以及《“立法院”組織法》修正案。



“行政院”發言人李慧芝表示，這三部法律的修法內容，嚴重悖離“憲法”原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻“司法院”大法官“釋憲”結果，因此卓榮泰已基於“憲法”賦予“行政院”院長的副署權，決定不予副署，以捍衛“憲法”民主原則及權力分立原則。



李慧芝指出，黨產條例修法推翻“司法院”大法官已經做成的“合憲”解釋、試圖為特定個案解套，這不只影響個案，更動搖司法與法治基礎。廣電法修法，則是無視頻位資源稀缺性，對新聞頻道創造不合理的差別待遇，侵害系統經營者、其他頻道業者的營業自由，及ㄧ般民眾的通訊傳播自由，更違反“憲法”權力分立、信賴保護、誠實信用及平等原則。



李慧芝說，“立法院”組織法修法，可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞，未來詐領助理費更難受貪污罪制裁。況且，此次修法過程，違反公開透明與討論原則，不符“憲法”民主原則。此外，此案增加政府財政負擔，卻未依法具體指明彌補資金來源，也違反“憲法”法治國原則。



李慧芝強調，“行政院”尊重“立法院”職權，但當修法已嚴重悖離“憲政”秩序與民主原則時，“行政院”作為“憲政”機關，本於“憲法”有責任把關。這次不副署，正是為了守護“憲政”制度，守住法治，也守住人民的權利。