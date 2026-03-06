王志豪：美以突襲伊朗　全球反美勢力將集結

上校退伍的國民黨新竹市黨部主委王志豪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月7日電（記者 盧誠輝）美國和以色列聯手突襲伊朗，讓中東再次陷入戰火。上校退伍的中國國民黨新竹市黨部主委王志豪接受中評社訪問表示，美國和以色列這次完全不講武德的突襲伊朗，已讓全球看清真面目，未來全球反美勢力必將集結反撲，國際局勢還會繼續動盪下去。



王志豪，陸軍官校正50期裝甲兵科，歷練過連長、營長、科長、新竹清華大學主任教官、長庚大學總教官、新竹縣政府縣政顧問、黃國新黨部主委，現為國民黨新竹市黨部主委。



王志豪強調，自從美國總統特朗普上任後，對全球發動一連串的霸道作為，已為全球帶來相當負面的國際效應，美國不但不會因此成為世界警察，反而還會讓全球反美勢力集結，並進而如法炮製，仿效美國的作法來進行反撲，未來國際局勢必將繼續動盪下去，萬一不小心擦槍走火，就怕會有極端狀況出現。



他提到，美國過去在一戰前後，是一個非常講求民主、自由與法治的國家，也經常在國際上幫助其他較弱勢的國家。但在二戰之後，因各國國力的消長，美國慢慢開始認為自己是維持國際秩序的警察，後來便到處假藉各種理由來發起爭端，但目的其實只有一個，就是為了維持美國在國際上的霸權地位。



王志豪指出，當美國對全球的控制慾越來越強，習慣全球事務由它說了算之後，已讓世界各國越來越惶恐不安，這種情形尤其是在特朗普上任之後更加明顯，包括說要讓加拿大成為美國第51洲、併吞格陵蘭、入侵委內瑞拉抓捕委國總統馬杜羅，到這次突襲伊朗等，已讓全球都越來越看清楚美國的真面目。



王志豪分析，美國的國家戰略當中，有一個很重要的概念就是不斷透過製造區域衝突，來獲取美國的最大利益，例如美國過去就利用俄烏戰爭一打就是4年多的拖累，讓俄羅斯的戰力指數往下降，現在又想透過入侵委內瑞拉和突襲伊朗，掌控全球石油資源，維持美元霸權，試圖讓中國的經濟利益往下降。

