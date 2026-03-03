吳斯懷：中東戰火給台灣的啟示是和平很珍貴

前陸軍中將、前藍委吳斯懷接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）美國、以色列對伊朗開戰，戰火已蔓延到多個中東國家。台灣前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷接受中評社訪問表示，中東戰火給台灣的啟示就是，和平太珍貴了，兩岸不能有戰爭，否則死傷引發的會是百年的怨恨難解。



吳斯懷認為，兩岸人民的最大公約數就是和平，不要戰爭，兩岸是兄弟，是同一家人，不能鬩牆，所以國民黨主席鄭麗文現在走的兩岸和解、對談的路線是正確的方向，是多數台灣人民的希望。對台灣而言，最重要的不是誰買了多少武器，而是避免走向戰爭。



吳斯懷為陸軍中將退役，曾任陸軍副司令、陸軍六軍團指揮官，並於2020年至2024年擔任國民黨不分區“立委”。



吳斯懷接受中評社訪問指出，從俄烏戰爭到中東衝突，戰場樣態已徹底改變，但不變的是戰爭帶來的巨大傷亡與仇恨。他強調，給台灣最深的啟示衹有一句，和平很珍貴，兩岸不能有戰爭。



吳斯懷表示，科技發展正在重塑戰爭型態，從俄烏戰爭的實戰經驗可見，導彈、反導系統、無人機、無人艇乃至機器人裝備，已成為主戰工具。這些低成本、高密度的新式武器，能以數量消耗對方昂貴裝備，達到“以少勝多”的效果，且有效降低己方人員傷亡。這些模式已經過戰場驗證，各國都在學，兩岸也不例外。



在此情況下，他說，關鍵問題回到最根本，兩岸衝突時，台灣能否擋住第一波攻擊？若戰事升高，能撐三天、五天，還是一周？這牽涉到意圖判斷、兵力質量與數量，以及整體經濟量體支撐能力等問題。



吳斯懷提到，若大陸不採取傳統兩棲登陸作戰，而改以新型態戰法達成戰略目的，台灣是否已有充分準備？這些都必須務實思考。