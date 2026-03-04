張國葆：特朗普不趕緊結束戰爭　訪華恐生變

台灣前駐以色列代表張國葆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）美國聯手以色列對伊朗展開軍事攻擊，波及中東安全與全球經濟，會影響中美關係？台灣前駐以色列代表張國葆接受中評社訪問表示，美國對伊朗任意輕啟戰端，是繼對等關稅政策後，於國際社會再度失去可信度，也會讓中國重新評估特朗普政府的決策品質和可預測性。中方至今仍未發佈“習特會”消息，戰事若到3月底還未善了，恐怕美國總統特朗普可能無法成行訪華。



美國與以色列2月28日聯手，對伊朗發動“史詩怒火”空襲行動，伊朗最高國安會祕書拉里賈尼2日撂狠話，稱拒絕與美國談判，並已做好長期戰爭的準備。中國外交部長王毅3日以“兩個不可接受”回應，美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人也不可接受。



張國葆為美國維吉尼亞大學政府及外交所碩士，歷任海基會副處長、“行政院新聞局”新聞處長、馬政府時期“總統府”機要室主任、“總統府”第三局局長兼大禮官、台駐希臘代表處代表、台“外交部”國際傳播司長、台駐以色列代表處代表，2021年卸任。



張國葆接受中評社訪問表示，美國對伊朗任意輕啟戰端，顯然美伊之前幾輪談判都是煙霧彈，企圖鬆弛伊朗的戰爭警覺性而已，這只會讓美國在國際上繼對等關稅政策後，再度失去可信度，也會讓中國重新評估特朗普政府的決策品質和可預測性。



張國葆說，特朗普大概會想趕快結束戰爭，因為美方宣布特朗普3月31日訪華，因此中東情勢的發展會不會影響到訪華行程的安排，這是特朗普現在要考慮的問題，而美國打伊朗這件事，對未來可能的特朗普訪華之行，更是增加更多不確定性。若如特朗普所言，中東戰事美國可以打超過4周，那勢必對訪華之行有更加劇烈的影響，恐怕可能無法成行。