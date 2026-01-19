吳大任：美伊戰爭拖長全球經濟將惡化

中央大學經濟學系教授吳大任。（中評社 盧誠輝攝) 中評社桃園3月5日電（記者 盧誠輝）美國和以色列聯手突襲伊朗，讓中東再次陷入戰火，並波及全球經濟。中央大學經濟學系教授吳大任接受中評社訪問表示，美伊戰爭已導致原油大漲，緊接而來的就會是全球性的通貨膨脹，未來隨著戰事拖長，恐將會導致全球經濟陷入惡性循環。



吳大任，美國紐約州立大學石溪分校博士，專長產業組織及賽局理論，曾擔任中央大學台灣經濟發展研究中心主任，現任台灣經濟發展研究中心執行長、中央大學經濟學系教授。



吳大任強調，隨著美伊戰爭爆發，這幾天全球油價已經大漲，布蘭特原油每桶價格已超過80美元，未來隨著美伊戰爭再持續半個月到一個月，布蘭特原油價格應該會超過90美元，甚至是100美元，而原油大漲就會導致全球性的通膨發生，未來隨著戰事拖長，恐將導致全球經濟陷入惡性循環。



他提到，中東是全球最主要石油生產地，但現在因為美伊戰爭爆發，伊朗已封鎖荷姆茲海峽，因此波斯灣原本要出口的石油都無法運出去，這已嚴重影響到全球原油的供給，再加上俄烏戰爭直到現在都未結束，俄羅斯的石油出口也還受到嚴格的管制，在這兩種因素交互影響下，將導致全球石油嚴重短缺。



吳大任分析，能源是多數產業除了原料之外，幾乎都會使用到的產品，所以能源跟產業的關聯性本來就非常高，因此所產生的影響也將會是全面性的，未來全球不只要面對油價上漲，所有會用到能源的相關產品也都會跟著上漲，這對全球經濟都會造成影響，對美國的影響更是巨大。



吳大任指出，美國因為幅員遼闊，包括中西部很多地方直到3月的現在都還在下雪，因此美國對能源的需求是不可能減少的，這從經濟學的角度來看，就代表需求彈性很小，所以未來就算油價再高還是得用，因此對美國很多一般家庭來說，在能源方面支出不斷增多的情況下，對其他產品的消費就一定會產生排擠作用。

