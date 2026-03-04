蔡育輝：綠逼台灣親美　只能買武器交保護費

國民黨籍台南市議員蔡育輝。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月5日電（記者 蔣繼平）國民黨軍購特別預算出現多個版本引起路線之爭。中國國民黨籍台南市議員蔡育輝向中評社表示，他不知道上面再吵啥，只知道要反映基層聲音，不應該花錢買武器，走入軍備競賽根本不會贏。現況是民進黨不放棄“台獨”，一直給美國製造機會，逼台灣只能親美、買武器、交保護費。



蔡育輝認為，兩岸是同血緣、同種、同文化的同胞，執政民進黨應該放棄“台獨”，認同兩岸同為中國人、是親戚、是家人、不要把大陸視為“敵對國家”。兩岸只要和平相處，維持一中架構，不要一直炒作戰爭風險，百姓就不會緊張。



蔡育輝，1959年生，中正大學政治學系碩士，現任國民黨籍台南市議員，選區在第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）。國民黨台南市議會黨團發言人。



“行政院”版總額新台幣1.25兆的軍購特別條例預計6日付委審查。國民黨陣營內部卻傳出版本紛歧，黨內青壯派“立委”徐巧芯主張提出8100億元的版本，國民黨智庫則傳出規模縮減至3500億元的版本，前主席朱立倫系統、台中市長盧秀燕等提議應以“9千億作為目標”。



對此，蔡育輝表示，黨內提出不同金額的軍購版本，他沒參與決策過程所以不了解，他只能反映基層的聲音，以老百姓的立場來說，他不贊成軍購，兩岸應該要和平相處，不該花錢去買武器，“這筆錢用來當作社會福利補助不是更好？”

