中評鏡頭：台南五妃廟　見證明鄭歷史

台南市的古蹟五妃廟外觀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月5日電（記者 蔣繼平）台南市的古蹟五妃廟，見證了明鄭末期的悲壯歷史，是祭祀明朝最後一個血脈寧靖王朱術貴5位妃子的廟。過去相傳此處一片荒蕪、罕有人煙，現在已變成熱鬧的市中心，並成為府城歷史旅遊景點之一。



五妃廟位於台南市中西區五妃街，建於1683年，外觀為一座單進兩護龍式的古建築，而廟內正殿後方就是墳塚正中間的墓碑。這裡祭祀的是由人成神的袁氏、王氏、秀姑、梅姐、荷姐，為鄭氏時期寧靖王的姬妾與嬪妾。



歷史記載當施琅攻進台灣時，明寧靖王朱術桂決心殉國，他的五位妃子決定與夫婿共生死，便相繼在明寧靖王府中懸樑自盡，朱術桂親自殯殮五位妃子之後，也自殺殉國。明寧靖王墓則在高雄市湖內鄉湖內村。



當時朱術桂將五位妃子葬於南門外的魁斗山，也就是現今的五妃廟，起初只是一個簡單的墳塚，到了清朝才由官員建廟，形成了前面是廟宇，後方是墳塚的特別形式，屬於少見的“墓廟合一”。



五妃廟已是古蹟景點。較特別的是，一般門神通常都是手持武器、雄壯威武的將軍，五妃廟則以宮女、太監作為門神，太監手捧牡丹、香爐，為王妃獻花獻香，代表富貴薪傳；宮女手上的托盤則擺了茶壺、壽桃與石榴，象徵多福多壽與多子。



另外，五妃墓碑就嵌在神像後方的牆面，墓碑上刻有“寧靖王從死五妃墓”，碑長有半個人身高，比一般民間的墓碑尺寸大上許多；墓碑周圍彩繪了一龍一鳳由上而下盤旋，包圍著墓碑，下方則畫了小鳥站在竹林與梅林間，有如一件藝術品。