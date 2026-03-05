獨派推中山路更名杜勒斯　名嘴諷改杜蕾斯

獨派推中山南路更名杜勒斯大道，謝寒冰酸，建議更名為杜蕾斯大道以銘記少子化。（照片：謝寒冰臉書） 中評社台北3月5日電／台“內政部長”劉世芳去年5月曾力推“去蔣化”，擬將全台“中正路”、“經國路”相關路名改名，引發各界反彈，後改口稱“凝聚共識後再推動”。近日台灣基進等團體突倡議，要將台北市“中山南路”更名為“杜勒斯大道”。名嘴謝寒冰4日在臉書發文酸，建議更名為“杜蕾斯大道”，銘記少子化。



媒體報導，杜勒斯協會與“台灣國”、“台灣基進黨”等團體3日倡議，將台北市政治核心幹道“中山南路”更名為“杜勒斯大道”。台灣基進主席王興煥談及更名主張提到，中山南路名稱源自孫中山，象徵的是“中華民國”的建國敘事，與台灣本土歷史經驗缺乏連結。之所以選定“杜勒斯（John Foster Dulles）”，他認為，這位前美國國務卿對台灣實質自主地位有深遠影響，卻長期被黨國教育忽略。



王興煥指出，杜勒斯在戰後國際秩序重建過程中，主導起草《舊金山和約》；其後又促成中美共同防禦條約，將台灣納入冷戰時期自由世界防線。因此呼籲正視歷史轉型的意義，推動將中山南路更名為“杜勒斯大道”，以紀念對台灣自由與安全具實質貢獻的國際友人，象徵台灣走向自我認同與民主深化的決心。



謝寒冰質疑，獨派建議將中山南路予以改名為“杜勒斯大道”，以銘記二戰後起草《舊金山和約》的杜勒斯。但《舊金山和約》“中華民國”根本沒參加，當然也沒簽署，紀念一個跟台灣不相干的人幹嘛？“建議更名為‘杜蕾斯大道’，以銘記杜蕾斯對台灣少子化的積極貢獻！”



網友則表示，“不務正業，盡做無意義的事”、“中港路受害者路過”、“全台中山路改名特朗普路好了，巴結就巴大一點”、“浪費公帑，無意義”。