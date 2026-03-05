熟識王定宇緋聞女主角　謝典霖：不是我的菜

謝典霖（右）3日在廣播節目《飛碟晚餐 王淺秋時間》受訪。（截自YouTube畫面） 中評社台北3月5日電／民進黨“立委”王定宇3日再傳緋聞，被爆與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱“共築愛巢”，引發外界熱議。對此，中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖透露，自己熟識劉怡萱，她的年紀可能比自己大2、3歲，但保養得相當不錯。他強調，劉“不是我的菜”。



綠委王定宇3日被《鏡週刊》爆料“奪人小三”，與愛爾麗執行長劉怡萱在雙北、台南共築愛巢，還被拍到相關照片，讓政壇為之譁然。擁有E奶好身材的女主角劉怡萱，幾年前就跟愛爾麗集團創辦人常如山交往。常如山砸重金以借名登記方式於台北、台南買了3間豪宅，將房子登記在劉怡萱名下，還負擔劉與前夫所生女兒的相關費用，並贈送名車、珠寶等。



據報導，王定宇多次出入劉女位於台南市東區及台北市信義區的豪宅過夜，有時還會與劉帶著晚餐等食材，拎著大包小包，宛如老夫老妻一同進出。據目擊者表示，王定宇北上“立法院”開會，也曾多次到劉怡萱的台北住處過夜，隔天才西裝筆挺出門，有次則是半夜11點驅車抵達，停留2小時才走。



針對相關爆料，王定宇則回應，原本認為這是家庭私事，所以沒什麼好公開說，另一方面擔心會影響到家人。王強調，自己已在去年2月與前妻離婚，婚內並沒發生什麼不正常的事，離婚也不是件快樂的事。



謝典霖3日在廣播節目《飛碟晚餐 王淺秋時間》受訪，期間節目主持人、資深媒體人王淺秋在廣告時間詢問謝，聽說和劉怡萱很熟？他表示，劉怡萱與另一個緋聞對象的公司，正好是協會贊助商，因此自己與兩人都熟識。



王淺秋再問，劉怡萱真的很漂亮嗎？謝典霖則笑稱，劉怡萱“不是我的菜”。他透露，在印象中，劉的年紀可能比自己大2、3歲，約50歲上下。但她保養得相當不錯，外型看起來僅約30多歲。謝典霖指出，劉怡萱的外觀比實際年齡約小15歲，“大概35歲左右”，這讓節目工作人員直呼“那就是很厲害了，美魔女”。