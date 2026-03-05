王定宇昨孤身飛日本　緋聞女主角臨時缺席

綠委王定宇4日現身桃園機場，稱自己要飛往日本幫WBC中華隊加油。（照片：樊啟明臉書） 中評社台北3月5日電／民進黨中常委、“立委”、湧言會召集人王定宇日前又被爆緋聞，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱“共築愛巢”，引發外界熱議。王定宇4日一早現身桃園機場，稱自己要飛往日本幫WBC中華隊加油。有媒體爆內幕指出，王定宇此行原訂是安排與緋聞女主角“E級名媛”劉怡萱一同前往，因為關係遭踢爆，女方臨時取消行程。



根據《FTNN新聞網》報導，王定宇本來已向中職會長蔡其昌索取2張WBC經典賽門票，預計4日與劉怡萱一同飛往日本看球，但在3日周刊爆料後，女方已經取消行程，未和王定宇一起現身桃園機場搭機。



根據《中天新聞網》報導，遭媒體爆料後，王定宇雖在第一時間回應，去年2月底就已跟妻子李淑吟離婚，現在是單身的身分，不過卻傳出民進黨中央大怒，甚至有意拔掉他中常委身分。沒想到王定宇隔天突現身桃園機場，要隨著幫WBC中華隊加油的應援團一起出發。



王定宇受訪強調，這次是去幫中華隊WBC世界棒球經典賽加油，他們幾個綠委組了一團。他提及，這趟行程除了看球之外，還會跟日本的“國會議員”見面。至於有哪些委員一起出發？王定宇則笑說不清楚，要等到集合後才知道。



資深媒體人樊啟明4日在臉書PO出一段影片，只見王定宇在機場準備登機，穿灰色帽T、牛仔褲，手拖黑色登機箱，看上去一派輕鬆。拍攝者對他說：“委員順風喔”，他也揮手致意，接著走向商務艙登機口。



根據《東森新聞》報導，王定宇早在2022年就認識劉怡萱，而且還曾與當時的妻子李淑吟一同前往愛爾麗董座常如山家中餐敘。2022年2月下旬他們聚餐的照片曝光，地點就在常如山豪宅內，常如山坐在正中間，與王定宇聊天，雙方相談甚歡。而王定宇身邊一位穿著紅色外套的女子，就是當時尚未離婚的妻子李淑吟。當天的賓客還有前民進黨“立委”趙天麟，以及時任新北市議員、現任黨副秘書長何博文。外界認為，湧言會要角找上常如山，可能跟當年地方選舉有關。



報導也指出，這場聚餐雖不見劉怡萱，但知情人士透露，王定宇不僅早就知道劉怡萱的存在，甚至在會中吃的是一人3800元的私廚料理，喝的是破萬元的日本清酒之王。