中東第3套薩德反導系統遭擊　栗正傑：美堪慮

栗正傑。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月5日電／據陸媒《新華社》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊4日稱，衛星圖像顯示，已擊中美軍部署在中東地區的第三套“薩德”反導系統。退役少將栗正傑表示，高超音速導彈、飽和攻擊配合低空無人機，要摧毀薩德系統不是不可能；防空系統破功，美國後續戰況堪慮。



栗正傑4日在《新聞大白話》節目表示，從俄烏戰爭看到這次中東大戰，不得不佩服我們的老祖宗孫子，他的《孫子兵法》很多話都應驗在這次戰爭。看美國變來變去，今天這種說法、明天那種說法，原來4天、現在變4週？原來說海空軍就可以、現在要加入陸軍地面部隊，陸軍地面部隊不行、現在又要用庫德族？這應了《孫子兵法》一句話：“勝兵先勝，而後求戰。敗兵先戰，而後求勝。”



“證明你美國失敗了嘛！”栗正傑直呼，還沒打仗之前，都沒有做好戰爭的準備，就去開戰？如果邊打、邊想用什麼辦法打贏，這是註定要失敗的！按照孫子這句話，我們現在來驗證，美國是不是正陷於這種情形之中？



栗正傑指出，剛開始，美國認為用海空軍就可以屈服伊朗，認為用斬首行動就可以迫使伊朗投降，但是後來發現形式不如他所預料，伊朗的抵抗程度比他還厲害，而且伊朗的打法是按照節奏、有步驟的。回頭檢視會發現，伊朗雖然首腦被斬首，可是整個作戰的步驟是有節奏的。伊朗有沒有可能擊毀美國三套薩德系統？“我覺得可能性非常大！”



栗正傑強調，薩德系統不是無所不能、天下無敵的，它是高空防禦系統，是防導彈的；另外一套系統是當你要攻擊它，它也可以將你射來的導彈擊毀。伊朗如果具備高超音速導彈，加上飽和攻擊，如果再加上低空的無人機，要摧毀薩德系統，不是不可能的事。這兩天很多美國的軍事基地、大使館、包括CIA總部、彈藥設施，都陸陸續續被攻擊到，代表薩德防空系統已經破功了，美國後續真的堪慮。