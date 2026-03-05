彰化提名姊弟爭議　蔡正元：讓謝典霖少說話

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／2026年彰化縣長選戰，民進黨已提名新系“立委”陳素月參選，中國國民黨人選陷入“立委”謝衣鳳與議長謝典霖的姊弟矛盾。前“立委”蔡正元4日表示，如今的困難如果不解決，國民黨會丟掉彰化，並強調不要忽視危機，要有更多作為，若謝衣鳳是國民黨最好的牌，要保護她，想辦法用各種方法讓謝典霖少說話。



目前藍營檯面上包括兩位前副縣長洪榮章、柯呈枋及“立委”謝衣鳯三人表態參選。地方盛傳，因謝衣鳯胞弟、縣議長謝典霖有意連任，若姊弟分別角逐縣長與議長恐引發爭議，才傳出勸退說。



針對國民黨彰化縣長提名陷僵局，蔡正元昨天在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，黨中央可能陷於困難，但困難如果不解決，可能會丟掉彰化，不要忽視危機，黨中央要有更多作為，若謝衣鳳是國民黨最好的牌，就應該要保護謝，想辦法用各種方法讓謝典霖少說話。



蔡正元強調，如果國民黨有更好的牌，就要準備，而不是什麼都不管，如果沒有更好的牌，謝衣鳳目前就是最好的一張牌，國民黨要力挺，不是保持沉默。



蔡正元認為，國民黨中央要去整頓，找適當的人拜託謝典霖，幫謝衣鳳處理內部問題，要使出更好的政治操作手法來處理這件事，並不是沒有這樣的人，黨中央要去拜託，要有能力處理這件事。



綠營方面，初選民調去年底出爐後即展開整合，賴清德兩度在地方活動推薦陳素月，展現奪回彰化執政權的企圖。