台前艦長黃征輝：解放軍不登陸　刺蝟島無用

台海軍前艦長黃征輝。(中評社 資料照) 左起台退役海軍上校黃征輝、退役空軍中將張延廷及藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／中廣前董事長趙少康4日召開有關軍購預算如何審議研討會，與會的台退役海軍上校、前海軍艦長黃征輝指出，“國防”投資有“三沒有”：沒有底限、沒有收益、沒有效益，他認為目前台灣建軍都以“防止解放軍登陸”為主，要把台灣建成刺蝟島。但如果解放軍不登陸呢？現在買的武器則沒一個能用得上。



這場研討會在中廣大樓12樓召開，由趙少康主持，邀請包括退役陸軍中將、前藍委吳斯懷，退役空軍中將張延廷、退役海軍上校黃征輝，以及藍委徐巧芯、賴士葆等人與談。



《中時新聞網》報導，黃征輝說，“國防”預算沒有底限，多少“國防”預算才叫夠？今年不支持1.25兆說你不愛台，明年又來個5兆，不通過也是不愛台，“國防”預算沒有所謂安全的點，永遠不會夠，且“國防”投資“沒有收益”，軍火投資的目標是“最好永遠不會用到”，甚至使用期限到了，銷毀武器還要花錢。



黃征輝也認為軍火投資“沒有效益”，台灣建軍備戰主要是為防止解放軍登陸，那如果對方不登陸呢？去年12月25日、今年1月11日解放軍在東部戰區示範了2次民船環繞演習，解放軍圍台不打算動用軍事，直接用漁船包圍，要如何突破？所謂不對稱作戰，“你認為我要怎麼打你，我就不這樣打你”，把台灣建成刺蝟島，如果解放軍不登陸，現在買的武器沒一個用得上。