卓榮泰不副署3法案　在野批“毀憲”亂政

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／藍白先前聯手通過《黨產條例》、《衛星廣播電視法》與《“立法院”組織法》修正案。台“行政院”發言人李慧芝4日表示，3項修法內容皆嚴重悖離“憲法”原則，“行政院長”卓榮泰決定不予副署。這是繼《財劃法》與《眷改條例》後，卓再次宣布不副署法案，在野痛批行政權獨大，對“憲政”秩序造成長遠且嚴重的傷害。



“立法院”會1月30日三讀修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，將“救國團”排除於黨產條例適用範圍。同時修正《“立法院”組織法》，明定“立法院”應每年以公務預算編列“立法委員”補助費用。另修《衛星廣播電視法》，規定新聞台換照申請以准予換照為原則，廢照或不予換照的行政訴訟終結前，原頻道可繼續營運。



根據《中時新聞網》報導，李慧芝昨指出，《黨產條例》修法推翻大法官已做成的合憲解釋、試圖為特定個案解套；《衛星廣播電視法》修法無視頻位資源的稀缺性，對於新聞頻道創造不合理差別待遇，侵害系統經營者、其他頻道業者營業自由及一般民眾通訊傳播自由，更違反“憲法”權力分立、信賴保護、誠實信用及平等原則。



至於《“立法院”組織法》修法，則可能讓現行《刑法》制裁體系出現漏洞，未來詐領助理費更難受到貪污罪制裁，且本次修法過程違反公開透明與討論原則，不符“憲法”民主原則；此外，此案增加政府財政負擔，卻未依法具體指明彌補資金來源，也違反“憲法”原則。



李慧芝強調，“行政院”尊重“立法院”職權，但當修法已嚴重悖離“憲政”秩序與民主原則時，“行政院”作為“憲政”機關，本於“憲法”有責任把關，這次不副署，正是為了守護“憲政”制度；守住法治，也守住人民的權利。



中國國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥表示，今天可以因為“不同意”而不副署，明天是否也能因為“不喜歡”而不執行？先例一開，對“憲政”秩序將造成長遠且嚴重的傷害，呼籲“行政院”懸崖勒馬。



台灣民眾黨團總召陳清龍則說，“立法院”三讀通過的法律，賴清德、卓榮泰不高興就可以不公布、不副署，如此獨大的行政權，不僅架空立法權，更取代司法權。台灣引以為傲的民主法治，正一點一滴被“毀憲”亂政的獨裁者侵蝕。