美軍擬護航荷姆茲海峽　楊永明：伊朗最高興

楊永明。（照片：《全球大爆卦》YouTube） 中評社台北3月5日電／中東局勢再度升溫，伊朗宣布封鎖作為能源運輸要衝的荷姆茲海峽，並威脅將攻擊過往船隻。美方則傳出正研議由美軍為途經海峽的油氣輪船提供護航。台前“國安會”副秘書長楊永明4日在政論節目表示，美國總統特朗普說美軍要護衛油輪，這時派美國的軍隊前往荷姆茲海峽內不是送死嗎？伊朗最高興，就不需要打油輪，打你美國軍艦就好。



楊永明4日在政論節目《全球大爆卦》表示，特朗普說美軍要護衛荷姆茲海峽油輪，根據伊朗媒體報導，美軍一艘護衛艦，距離伊朗650公里處跟補給艦交接的時候，兩枚伊朗不同型號的飛彈就打擊到這兩艘船，甲板上都已經起火。伊朗的飛彈能夠打到1000公里的以色列的特拉維夫，打到650公里的美國船艦，可能性是存在的。所以這時特朗普要派美國的軍隊前往荷姆茲海峽內不是送死嗎？伊朗最高興，就不需要打油輪，打你美國軍艦就好，你躲也躲不掉。



政治大學外交系兼任教授劉德海指出，對特朗普來講的話，你可以派艦隊去或幹嘛，這個說不定就是伊朗下面的報復計劃，因為美國你打還不打？他射你、你射他，無人機自殺撞到你的軍艦，倒過來你損失了。美國現在損失還算是小的。如果美國現在幾架飛機還有船隻，被伊朗無人機給轟掉或者傷到的話，那特朗普怎麼交代。所以他覺得，現在美國的困境就在這裡。



劉德海認為，中國大陸當然希望不要打，問題是美國人、以色列就是要去打，伊朗現在為它的生存，不得不這樣做，因為等於是存亡之秋。伊朗現在如果不用荷姆茲海峽做一個要脅的話，美國和以色列可能會繼續打下去，其他國家也不會來要求美國跟以色列和談，最後才會逼得受傷害的一起出來要求美國跟以色列不要打。