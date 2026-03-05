傳賴清德對王定宇超級不滿　董智森揭下場

綠委王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／民進黨“立委”王定宇3日再傳緋聞，被爆與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱“共築愛巢”，引發外界熱議。賴清德在4日民進黨中常會致詞時下重話，要求從政黨員以高標準自我規範。對此，資深媒體人董智森點出，賴清德對王定宇超級不爽，而若在黨內討厭一個人，賴就會去痛宰此人所屬的派系。因此，湧言會可能很快就會與王做切割。



身兼黨主席的賴清德在4日民進黨中常會致詞時強調，民進黨作為執政黨，肩負人民託付重任，因此，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應人民期待。這談話被指就是針對王定宇。



另外，曾兩次被爆緋聞案的民進黨“立委”王世堅，4日下午出席中常會前，被問到賴清德有意撤換王定宇中常委身份一事表示，主席可以做一些道德號召，也可以有自己好惡決定，但這個事情應該要從嚴。



董智森4日在政論節目《新聞大白話》表示，“賴清德對王定宇超級不爽，這是事實”。賴上任以來有兩大挫折，分別是大罷免大失敗以及子弟兵、民進黨“立委”林俊憲輸掉台南市長初選，而王正是在初選期間被賴討厭。在6位台南市綠委中，撇除陳亭妃，郭國文、林宜瑾與賴惠員都全力支持林俊憲，就衹有王定宇不動，最終林輸掉初選。在賴清德看來，這形同是扯後腿的行為。



董智森認為，王定宇現在的這些行為不僅讓大家很反感，還會影響到其所屬的派系湧言會。因為賴清德若在黨內討厭一個人，就會去痛宰此人所屬的派系，如“正國會”就是個很明顯的例子。因此董智森預測，湧言會可能很快就會與王定宇做切割。