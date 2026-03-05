中評關注：彰化藍軍亂成一鍋粥　凶多吉少

藍委謝衣鳳（左起）、彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典霖。謝家親姐弟最近鬥得很兇。（中評社 資料照） 中評社彰化3月5日電（記者 方敬為）年底彰化縣長選舉，中國國民黨迄今未完成選將提名，近期地方傳言滿天飛，包括藍白合作拱綠營選將脫黨參選，甚至有藍營縣長王惠美卸任後可能被民進黨政府延攬入閣之說。



據瞭解，相關操作源自彰化謝家內部擺不平，彰化縣議長謝典霖希望拚議長連任，不樂見姐姐、“立委”謝衣鳳角逐縣長，甚至宣稱“家族不參與縣長一役”，跡象顯示，國民黨中央約束不了地方派系，導致局面一片混亂，此趨勢發展下去，縣長選舉凶多吉少。



2026彰化縣長選舉，民進黨確定由“立委”陳素月參戰，國民黨方面，包括“立委”謝衣鳳、彰化縣府參議柯呈枋、彰化工策會總幹事洪榮章爭取提名，預計月底前完成協調提名。



不過，近期彰化縣地方傳言滿天飛，先是傳出，因為國民黨中央縣長提名聲聲慢，地方藍營向台灣民眾黨拋出藍白合作，力拱民進黨籍前彰化市長邱建富脫黨參選，以“非綠大聯盟”的方式對抗綠營陳素月。但相關消息隨後就被民眾黨直接否認，而發動此議題的人正是謝典霖。



此外，最近還有傳言宣稱，現任彰化縣長王惠美因為與民進黨人士互動和諧，身段柔軟，卸任之後，可能被民進黨政府延攬入閣，可望掌“內政部”或“教育部”。該說法也被縣府以“謝謝關心”回應淡化。地方藍營人士私下表示，王惠美黨性堅強，怎麼可能接受綠營延攬入閣，相關傳言無非是要影響非綠選民觀感，陷藍營於不義！



據瞭解，上述傳言的起因，均源自於彰化謝家內鬥，藍委謝衣鳯雖然是呼聲最高的藍營選將，但因為其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖仍表態連任議長，陷入彰化縣府會可能被謝家姐弟“包辦”的爭議。由於謝典霖不願放棄議長連任，謝衣鳳也展現參選縣長的堅決態度，陷入高度矛盾。



因此謝典霖拋出“非綠大聯盟”，提供另一個選項，加上王惠美可能被綠營延攬入閣的傳聞，可能間接影響藍營選情，製造阻斷謝衣鳳參選縣長的環境。謝典霖3日更直接向媒體表示，家族不願謝家投入年底縣長選舉，稱姐姐未獲支持，還不諱言他們姐弟失和，種種操作讓外界瞠目結舌。



國民黨中央已確定3月底前以民調方式確定彰化縣長提名，但若謝家姐弟之爭無法落幕，恐怕仍有變數，黨中央如何平息亂局，強化與地方派系的溝通協調，考驗黨主席鄭麗文的智慧。