國民黨：支持對美軍購　須有發價書等三條件

國民黨召開“軍購條例立場說明”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今天召開黨團大會，確定軍購特別條例最終版本。國民黨中央特別召開記者會強調，一向支持對美軍購，但相關採購必須符合三項基本條件：一，軍購內容必須符合“國防”作戰需求；第二，必須完成台軍方建案與程序；第三，必須取得美方正式發出的發價通知書（LOA）。



國民黨同時主張，政府對政府的軍售（FMS）應優先支持，而涉及商業採購（DCS）及台灣內部的採購部分，必須嚴格審查並回歸正常預算程序，確保“國防”採購透明、可監督、可負責。



國民黨中央黨部的記者會包括國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲，副主委尹乃菁和發言人、“立委”牛煦庭等人出席。



吳宗憲表示，國民黨長期以來就是支持對美的軍事採購，而我們早已經建立一套非常嚴謹且完整的對美軍事採購程序，也就是大家熟知的FMS（對外軍事售賣）程序以及相關制度，國民黨一向皆予以支持。



吳宗憲並以國民黨的立場，提出對美軍購須符合三項條件：



第一，每一項軍事武器設備的採購，都必須依據“國防部”的“十年兵力規劃案”以及“五年兵力整建案”所提出的台海作戰需求。換言之，任何軍事採購要符合需求，否則就可能會留下一些不良的採購項目。



第二，每一項武器系統的採購，必須根據台海作戰需求，完成“建案程序”，包含“建案總工作計劃”。衹有完成建案作業，軍購案才能順利成軍戰備，預算和結算程序也才能推動完成。



第三，每一項武器裝備的採購案，必須獲得美國政府正式發出的LOA（發價通知書），確定美方同意對台軍售項目，包括規格、價格、交貨期程及付款條件等。必須在符合這三個要件，即符合需求、符合程序、以及美方同意的情況下進行。