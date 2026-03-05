美財長：最快本周調升至15%關稅

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪。（截自美國財經媒體《CNBC》直播畫面) 中評社台北3月5日電／美國財政部長貝森特於美東時間4日表示，特朗普將全面10%關稅稅率提高至15%的計劃，很可能在本週內實施。



貝森特在4日接受美國財經媒體《CNBC》訪問，並被問到何時將徵收15%關稅時，回應稱：“很可能就在本週某個時間點。”據悉，貝森特的言論，是目前為止最明確指出美國將落實特朗普關稅承諾的訊號。在貝森特發表關於提高關稅的言論後，美國股指期貨抹去了漲幅。不過，在紐約開盤後，標普500指數仍走高。



美國最高法院2月20日推翻依據“國際緊急經濟權力法”（IEEPA）實施對等關稅的正當性，特朗普當日隨即改採第122條款對全球開徵10%關稅，不到24小時後，又於2月21日宣布將稅率再調升至15%。首批10%全球關稅已於2月24日正式上路。



貝森特在接受《CNBC》訪問時，未說明15%關稅將適用於哪些貿易夥伴。他補充，相關新關稅的授權，若未經國會批准，只能維持150天，在此期間，政府官員將運用其他法律權力，恢復在最高法院裁決前實施的關稅制度，“我強烈相信，在5個月內，關稅稅率將回到原本的水準。”



針對預計將取代遭裁定無效之關稅措施的“301條款”（Section 301）與“232條款”（Section 232），他解釋：“這些措施推動得較為緩慢，但更加穩固。”



這位財政部長也淡化美國與以色列的伊朗戰爭對石油市場的風險，表示全球供應充足，特朗普政府將採取措施支持該產業，“我鼓勵大家不要被各種噪音干擾，看看這一切過後原油市場將走向何方，原油市場供應仍非常充裕。在波斯灣以外的海域，仍有數億桶原油在海上運輸。但更重要的是，我們將會有一系列公告對外發布。”



他還提及先前已公布的計劃，包括在適當情況下由美國政府為油輪提供保險，以及由美國海軍在荷莫茲海峽提供安全護航。



當被問及特朗普3日暗示可能對西班牙實施貿易禁運，以及財政部是否會負責執行時，貝森特表示：“這將會是跨部門合作的結果。”他並未具體評論是否真的會實施該項制裁。