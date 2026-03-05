蔡英文教授照片曝光　被拱很閒出來選

蔡英文在社群上發文自己從教授成為總統，是否有人跟她一樣，此發文已經獲得33萬按讚數。（取自蔡英文Threads） 中評社台北3月5日電／蔡英文2024年卸任，就經常在社群平台Threads分享生活近況，還會“海巡”回覆網友留言，經常引起大批網友關注。日前Threads上發起一則熱門討論，詢問網友們“人生中做過最大的職業轉換是什麼？”蔡則是貼出自己從教授到“總統”的今昔對比照，瞬間讓討論區炸鍋。甚至網友還說“你很閒的話，要不要再出來選？”



照片曝光後，至今已經吸引超過33萬人按讚。



蔡英文時常在社群平台上出沒，更頻繁與網友互動、留言。近日Threads上有一位網友發文詢問，“好奇，大家做過最大的職業轉換是什麼？”原PO分享了自己從護理師轉職為房仲經紀人的心路歷程。而該篇貼文竟釣出蔡英文現身，簡短寫下“教授→台灣‘總統’。有人跟我一樣嗎？”同時附上過去任教時的青澀照片，另1張則是擔任“總統”時的照片。



畫面曝光後，網友紛紛回覆，“你很閒的話 要不要再出來選‘總統’”、“沒人第一把就丟同花順的”、“不是，妳在那邊給我上網，要不我給妳三個選項，妳隨便找點正事做好嗎”、“妳現在是一次討回過去八年當‘總統’沒空滑手機嗎”、“我正式宣布，咱小英‘總統’已網路成癮”、“台灣‘總統’→職業網民aka嚕貓專業戶”、“退休人士一直掛網耶”。該篇留言的按讚數迅速突破33萬大關。