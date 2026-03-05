王定宇爆緋聞　莊瑞雄：賴指示徐國勇進行瞭解

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）針對民進黨主席賴清德5日在中常會提及從政黨員應以更高標準自我規範，被認為是針對民進黨中常委、湧言會召集人王定宇近期桃色風波，甚至牽動派系角力。民進黨英系“立委”、黨團幹事長莊瑞雄5日表示，賴清德的談話與派系無關，主要是呼籲從政黨員以更高標準回應社會期待。



至於王定宇個人事件部分，莊瑞雄表示，相關內容涉及私人領域，賴清德已指示民進黨秘書長徐國勇瞭解相關情況；至於“立法院”黨團方面，目前也還在瞭解狀況，“我們也是霧煞煞”，仍應由當事人出面說明較為適當。



《鏡週刊》與《壹蘋新聞網》日前報導，王定宇與E級名媛43歲劉怡萱過從甚密。王定宇3日出面回應表示，他已離婚，與劉怡萱都是單身朋友關係，並非婚外情。賴清德4日在中常會致詞最後，語氣嚴肅，主動提及強調執政黨從政黨員的言行應以更高標準自我規範，各界盛傳王定宇的中常委資格可能面臨調整。



民進黨“立法院”黨團5日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者包括莊瑞雄、黨團書記長范雲及副幹事長陳培瑜等人。



對於媒體詢問，賴清德4日在民進黨中常會談及“從政黨員應更高自我規範”，是否與王定宇風波及黨內派系角力有關？



莊瑞雄回應，他當時在場，賴清德的談話並未針對派系問題，強調民進黨有許多前輩過去流血流汗，與威權體制抗爭、為民主打拼，因此賴清德是有感而發，希望大家一起守護民進黨長久以來建立的價值與形象。



莊瑞雄強調，賴清德談話的重點，是提醒從政黨員以更高標準回應社會期待，維持民進黨作為執政黨應有的形象，與外界所解讀的派系鬥爭並無關聯。