黨中央介入對美軍購版本？鄭麗文：尊重黨團

國民黨主席鄭麗文5日在苗栗受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨內對軍購特別預算規模意見分歧。中國國民黨主席鄭麗文5日在苗栗受訪時強調，國民黨中央一直以來跟國民黨“立法院”黨團都有充分的溝通，黨中央會尊重國民黨團自主，對美軍購黨內最終會形成共識，她也會完全尊重。



鄭麗文5日到國民黨苗栗縣黨部新春團拜，出席者包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議會議長兼國民黨苗栗縣黨部主委李文斌和多位國民黨籍苗栗縣議員。



針對國民黨軍購版本，有藍委質疑黨中央介入黨團自主，是否有跟藍委溝通過，黨中央的立場是否還堅持新台幣3500億元的版本?鄭麗文受訪時表示，國民黨中央跟“立法院”黨團當然一定會充分溝通，也會有一致的原則、方向與態度。至於在“立法院”內的攻防、條例的形成，黨中央通通都會完全尊重“立法院”黨團的自主。



鄭麗文指出，對美軍購攸關台灣安全，事關重大，對於攸關台灣安全利益的重大法案與政策，國民黨當然會有立場、原則與底線必須堅守。現在“立法院”國民黨團應該正在召開黨團大會，討論相關的條例，黨中央會支持黨團最後的決議。



鄭麗文提到，至於有國民黨“立委”對軍購案有其他主張和看法，這是好事，也很正常，因為軍購這麼大的案件，尤其是在“立法院”“國防”外交委員會的委員，自然是高度關注，而且也高度的參與，當然會有很多的看法，黨中央包括她本人，也已針對軍購案召開研討會多方溝通，當然也包括國民黨在“國防”外交委員會的委員，所以黨內的溝通協調一直都非常順暢。



她說，目前除了黨內意見的整合之外，國民黨智庫也已針對過去長年對美軍購的多位退役將領，去請益並瞭解軍購相關的程序，讓國民黨團可以在這次軍購案為台灣爭取最大的利益，當然也請教過在“立法院”“國防”外交委員會陳永康將軍的專業意見。



鄭麗文強調，今天國民黨“立法院”黨團的版本應該會出爐，但在未來修法的過程中還是會繼續去討論、溝通與協調，黨中央一直以來都非常尊重黨團自主，而且她也非常相信國民黨團，尤其國民黨團在過去這兩年表現非常優異，也非常團結，所以她相信在傅崐萁總召的領導之下，在軍購案這件事情，一定會為台灣的“國防”安全與台灣人民的納稅錢，做好保護與看緊荷包的角色。