軍購案6日付委　民進黨團赴日觀賽鬧空城

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）“行政院”版軍購特別條例預計6日將交付委員會審查，但民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌、“立委”王定宇等多人前往日本東京為世界棒球經典賽（WBC）加油，引發外界質疑民進黨團是否“鬧空城”。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄5日緩頰說，黨團仍有動員與留守人員，會完成議事攻防任務。



民進黨“立院”黨團5日在黨團記者室召開輿情回應記者會，由莊瑞雄、黨團書記長範雲與副幹事長陳培瑜出席。



媒體問，民進黨團批評中國國民黨團軍購版本拖延，而6日就要付委院版、藍白黨團版，但民進黨團重要幹部赴日觀賽恐造成議事“空城”？



莊瑞雄尷尬回應，黨團仍有動員安排，部分“立委”因既定行程前往日本為中華隊加油，但留守成員會負責議案程序攻防，完成黨團賦予的任務，世界棒球經典賽受到全民關注，許多人期待台灣隊與澳洲隊的比賽，各政黨都有意前往加油。



莊瑞雄說，原本國民黨部分人士也計劃赴日，但後來刻意退票，並藉此批評民進黨團議事安排，這樣的說法大可不必。



針對國民黨中央、黨團5日都舉行記者會批評軍購案，莊瑞雄表示，他聽完國民黨中央整場記者會後衹有2個字的感受，就是“心虛”，軍購特別條例日前已在程序委員會通過，預計6日列入院會議程審議，但國民黨過去9次不願付委審查，現在卻稱是擔心預算排擠，說法並不合理。