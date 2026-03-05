卓榮泰又不副署藍白3法　綠嗆在野可“倒閣”

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）藍白聯手修正被外界視為“中天條款”的《衛星廣播電視法》、攸關“救國團”的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，以及涉及助理費補助的《“立法院”組織法》3項修法，4日均遭“行政院長”卓榮泰不副署。對此，民進黨“立法院”黨團5日表示，若在野黨認為政府“違憲”，“可以提出倒閣”，並稱賴清德若面臨“倒閣”，將有魄力解散“國會”。



民進黨“立院”黨團5日在黨團記者室召開輿情回應記者會，由黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲及副幹事長陳培瑜出席。



對於卓榮泰決定不副署，莊瑞雄表示，國民黨批評“行政院違憲”只是陳腔濫調，當初討論助理費相關修法時，司法及法制委員會甚至沒有完整討論過一次，也沒有正式提案程序，最後直接逕付二讀，形同偷渡，修法表面上稱要提高助理待遇，但真正重點是把助理費除罪化，讓相關案件解套。國民黨一方面批評政府打詐不力，另一方面卻說不能查到“立法院”，核心目的昭然若揭。



范雲則表示，民進黨支持“行政院”不副署黨產條例修法，原因包括三點：第一是守護權力分立，不當黨產是否回歸政府，已有司法程序與“憲法”解釋，立法權不應干預司法；第二是守護政府財產，她指“救國團”長期占有公家資產，包括約2萬坪建物；第三是守護轉型正義。



陳培瑜則批評，被稱為“中天條款”的修法，藍委不願正面回應是否為特定媒體量身打造，但三讀後中天電視隨即發出聲明支持，這當然是中天條款。



莊瑞雄也強調，這三項法案都是為特定團體或特定人士解套，而且相關案件仍在司法訴訟中，“立法院”此時介入，台灣人看得很清楚。



對於在野黨批評“行政院”不副署是“毀憲”亂政，但未提出“倒閣”。莊瑞雄反問，如果真的認為“違憲”，“倒閣”可以解散“國會”，為什麼不敢提？若在野黨提出“倒閣”案，賴清德將有魄力解散“國會”，這才是釜底抽薪、真正解決之道，只要是對人民有利、符合“憲政”設計的法案，民進黨都會支持，但若涉及特定團體利益、違反“憲政”原則的修法，民進黨團將堅決反對。



“立法院”院會今年1月30日三讀修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，將“救國團”排除於黨產條例適用範圍，同時修正《“立法院”組織法》，明定“立法院”每年應以公務預算編列“立委”補助費用；另外也修正《衛星廣播電視法》，規定新聞台換照申請以准予換照為原則，行政訴訟未終結前，原頻道可繼續營運，被外界稱為“中天條款”。“行政院”表示，相關修法嚴重背離“憲法”原則並推翻既有司法判決，卓榮泰已基於副署權決定不予副署。